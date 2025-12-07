E’ morto il grande fotografo inglese Marin Parr

Roma, 7 dic. (askanews) – E’ morto il grande fotografo britannico Martin Parr. L’annuncio è sul suo profilo ufficiale Instagram: “E’ con grande tristezza che annunciamo che Martin Parr (1952-2025) è morto ieri in casa a Bristol”. Nella sua profonda originalità è stato spesso associato alla corrente della fotografia sociale.

Sulla scomparsa di Martin Parr si legge nel sito della Bbc: “Il fotografo documentarista raggiunse la notorietà a metà degli anni ’80 con “The Last Resort”: il suo studio sulla classe operaia in vacanza a New Brighton, nel Merseyside. Le opere di Parr erano note per la capacità di catturare i più piccoli dettagli della vita quotidiana. Le sue fotografie erano giocose e piene di umorismo, ma suscitavano anche dibattiti e discussioni. “Faccio fotografie serie mascherate da intrattenimento”, ha dichiarato a The Architectural Review nel 2020. “Cerco di sottolineare quando trovo verità universali. La verità è soggettiva, ma è il mondo come l’ho trovato.” Per oltre 50 anni, le fotografie di Parr hanno osservato con uno sguardo apparentemente piatto, ma divertito e compassionevole, i rituali silenziosi e le assurdità del suo Paese natale, dalle desolate città costiere alle feste di paese e ai moderni centri commerciali”. Era noto per l’utilizzo di una tavolozza di colori saturi che imitava le cartoline degli anni ’50 e ’60.