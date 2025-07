E’ morto il grande regista teatrale Bob Wilson, aveva 83 anni

Milano, 31 lug. (askanews) – E’ morto a 83 anni a New York, Robert “Bob” Wilson, celebre regista e scenografo di prosa e d’opera statunitense. Era nato a Wacho in Texas nel 1941 e nella sua lunga carriera è stato anche coreografo, pittore, scultore, videoartista e designer.

“Con Bob Wilson scompare una figura cardine della cultura contemporanea. Artista completo, ha inteso sempre il teatro come opera d’arte totale, curando ogni dettaglio degli spettacoli che firmava; ma l’impatto del suo lavoro si estende alle altre arti e a tutti i campi della creatività” scrive in una nota il Teatro alla Scala di Milano, dove la sua prima produzione fu “Salome”, nel 1987 con la direzione di Kent Nagano, i costumi di Gianni Versace e Montserrat Caballé protagonista.

“Torna due anni più tardi con ‘Doktor Faustus’ di Giacomo Manzoni, direzione di Gary Bertini e ancora costumi di Versace. Tra il 2011 e il 2015 firma ‘Il ritorno di Ulisse in patria’, ‘L’Orfeo’ e ‘L’incoronazione di Poppea’ di Claudio Monteverdi con la direzione di Rinaldo Alessandrini” ricorda ancora il Piermarini, concludendo che “nel 2025 cura la serata ‘The Night Before. Objects, Chairs, Opera’ per l’inaugurazione del 63esimo Salone del Mobile, con Marina Rebeka e l’Orchestra del Teatro alla Scala diretta da Michele Spotti”.