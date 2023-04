E’ morto il senatore di Fratelli d’Italia Andrea Augello

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 62 anni il senatore di Fratelli d’Italia Andrea Augello. In Aula il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invitato l’emiciclo a osservare un minuto di silenzio.

“Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea”, scrive su Facebook il premier Giorgia Meloni.

“E’ con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa del senatore Andrea Augello. Di lui ricordo la grande competenza e la forte determinazione ma anche l’amore per la politica e il rispetto per le istituzioni. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le sentite condoglianze mie personali e quelle del Senato”, afferma La Russa, mentre il presidente della Camera Lorenzo Fontana sottolinea: “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del senatore Andrea Augello. Desidero rivolgere le più sentite condoglianze alla sua famiglia e al partito di Fratelli d’Italia”.

