E’ morto John Warnock, cofondatore di Adobe e il papà di tecnologie come il PostScript, di Illustrator e della rivoluzione del desktop publishing (solo per citarne alcune). Ne dà notizia sulla sulla sua bacheca Facebook Alberto Comper. “Insieme a Steve Jobs – scrive Comper – è stato l’uomo che maggiormente ha influenzato la mia carriera lavorativa, e per questo gli sarò sempre grato. Ricorderò sempre il nostro primo ed unico incontro in occasione di un meeting internazionale: i suoi occhi dolci, la sua barba argentata ed il suo giubbino di pelle stile Fonzie che ben trasmetteva l’immagine di una persona brillante ed originale qual era”.