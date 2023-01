E’ morto Joseph Agassi, un gigante della filosofia della scienza. Allievo di Popper, viveva in Israele

Il filosofo israeliano Joseph Agassi, considerato uno dei maggiori filosofi della scienza contemporanei, è morto nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 gennaio nella sua casa di Herzliya, vicino a Tel Aviv. Agassi aveva sposato la sociologa Judith Buber Agassi (1924-2018), nipote del filosofo austriaco Martin Buber, nel 1949, e viveva a Herzlia, in Israele. La notizia della scomparsa, riporta l’Adnkronos, è stata pubblicata dal nipote Avner Strauss su Facebook. Professore emerito all’Università di Tel Aviv, i contributi di Agassi hanno spaziato dalla logica all’analisi del metodo scientifico, dalla metafisica alla politica, con particolare attenzione per i temi della globalizzazione e della democrazia. Allievo di Karl Popper, e come lui fautore del razionalismo critico, Agassi, ritenuto un gigante degli studi di filosofia della scienza, ha ricoperto incarichi di insegnamento in Gran Bretagna presso la London School of Economics, in Canada alla York University, negli Stati Uniti all’Università dell’Illinois e in quella di Boston, nonché all’Università di Hong Kong. Autore di numerosi libri in inglese ed ebraico, in Italia ha pubblicato: “La filosofia e l’individuo. Come un filosofo della scienza vede la vita” (di Renzo Editore, con prefazione di Dario Antiseri, 2005); “Scienza, metodologia e società” (Luiss University Press, 2004); “Dialogo senza fine. Una storia della scienza dai greci ad Einstein” (Armando Editore, 2000), “La scienza in divenire. Note a Popper” (Armando Editore, 1997), “Le radici metafisiche delle teorie scientifiche” (Edizioni Borla, 1983).