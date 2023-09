E’ morto l’ex presidente della Regione Calabria Guido Rhodio

E’ morto all’eta’ di 88 anni l’ex presidente della Regione Calabria Guido Rhodio. Giornalista pubblicista, docente scolastico ed esponente di spicco della DC, aveva assunto il ruolo di presidente della Giunta regionale nel 1992 guidando una maggioranza che vedeva fra le forze di coalizione il Pds, nato dalla svolta della Bolognina di Achille Occhetto che volle la trasformazione dll’ex PCI. Fu uno dei primi esperimenti di collaborazione fra democristiani ed ex comunisti. Rhodio, che e’ stato anche sindaco di Squillace, vice presidente della Provincia di Catanzaro oltre che consigliere ed assessore regionale, e’ ricordato anche per il suo forte impegno culturale, come fondatore dell’Istituto di Studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria a cui, recentemente, aveva destinato la sua ricca bibilioteca. Numerose sono state le attestazioni di cordoglio per la scomparsa di Rhodio anche da parte di esponenti delle istituzioni.