E’ morto l’ex senatore Piero Fabris, fu sindaco di Bassano del Grappa

E’ morto, all’età 87 anni, l’ex senatore Piero Fabris, sindaco di Bassano del Grappa (Vicenza) dal 1968 al 1975, poi consigliere e assessore regionale del Veneto e infine, dal 1987 al 1996, per tre legislature senatore della Democrazia Cristiana. “Una vita intera dedicata alla politica – afferma il presidente del Veneto Luca Zaia, annunciandone la scomparsa – dimostrando l’essenza stessa dell’impegno per la collettività e la responsabilità del ruolo istituzionale. Con la scomparsa di Piero Fabris non perdiamo solo un pezzo della storia della nostra Regione ma anche un certo stile di fare politica, intesa come servizio, attenzione a valori e tradizioni, lungimiranza e amore per il proprio territorio. Un impegno, quello di Fabris, a tutti i livelli di governo e un legame profondo con la sua città che ne hanno fatto un esempio e fino all’ultimo, una voce autorevole a cui dare ascolto. Ai familiari e ai suoi cari porgo le mie più sentite condoglianze”, conclude.