E’ morto l’inventore del ‘copia e incolla’

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – E’ morto Larry Tesler, l’inventore del ‘copia e incolla’. Lo comunica la Xerox in un tweet. Nato nel Bronx nel 1945, Tesler ha studiato, come gli altri ‘padri’ dell’high tech, a Stanford in California per poi muovere i primi passi della carriera lavorativa nella Silicon Valley negli anni Sessanta alla Xerox. “L’inventore del ‘taglia-copia e incolla’, trova e sostituisci, e molto altro, era un ex ricercatore Xerox”, scrive il gruppo in un tweet in suo tributo. “Il tuo lavoro di ogni giorno è più facile grazie alle sue rivoluzionarie idee”, aggiunge la società.

Passò successivamente alla Apple di Steve Jobs, dove rimase fino al 1997. Dopo aver lasciato la Apple ha co-fondato una società, la Stagecast Software, società per lo sviluppo di app adatte ai bambini. E’ stato anche ad Amazon, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della sezione ‘shopping experience’, a Yahoo e per 23andMe, prima di concentrarsi esclusivamente su lavori di consulenza.