E’ morto Lorenzo Ercole, presidente della Saclà

E’ morto nella tarda serata di ieri ad Asti Lorenzo Ercole, presidente della Saclà e figlio del fondatore della nota azienda, Secondo Ercole. Aveva 84 anni. Con il fratello Carlo aveva fatto conoscere in tutto il mondo l’azienda, con base astigiana e tra le più longeve in città. Cavaliere al merito del lavoro, lo scorso anno aveva ricevuto il distintivo d’oro per i 25 anni dalla nomina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel 2021 aveva partecipato, con tutta la famiglia, all’inaugurazione di via Pierina Campanella, cofondatrice con il marito, Secondo “Pinin” Ercole, della Saclà, nella zona industriale di corso Alessandria ad Asti. Non è ancora nota la data dei funerali.