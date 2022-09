E’ morto a 78 anni l’imprenditore Lamberto Cecchi, ex presidente degli industriali pratesi

E’ morto oggi a 78 anni Lamberto Cecchi, imprenditore pratese che fu anche consigliere comunale, presidente della Camerata Strumentale Città di Prato – orchestra di cui fu uno dei fondatori -, consigliere del Teatro Metastasio. Esordi’ in Confindustria giovanissimo, nel 1967, come presidente del Gruppo dei Giovani Imprenditori, e di li’ a poco venne eletto alla guida dell’Unione industriale pratese. “Un imprenditore che sentiva su di se’ la responsabilita’ che gli derivava da una vita impegnata, densa di interessi e piena del rispetto che, nel tempo, si e’ saputo guadagnare. Alla famiglia giunga il cordoglio di tutta la nostra Associazione”, spiega Daniele Matteini, presidente Confindustria Toscana Nord, ricordandolo. Il sindaco di Prato Matteo Biffoni e l’amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio in una nota.