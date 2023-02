E’ morto Pietro Urso, primo direttore delle Cantine Florio di Marsala. “Il mio cuore è piccolo piccolo e a pezzettini perché mi ha lasciato il numero uno, il migliore tra gli uomini, Il mio papà”, scrive in un messaggio sui social la figlia Milena. In tanti lo ricordano sui social con messaggi e foto: “È venuta a mancare una persona importante per me, il grande e unico ex Direttore delle storiche Cantine Florio di Marsala, Piero Urso, persona solare, gentile, affettuosa e voglio ricordarlo sorridente a fianco del mio amato papà”, lo ricorda con una foto sui social l’Avvocato Giacomo Frazzitta.