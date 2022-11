È morto Sebastiano Sontacchi, presidente Fiavet del Trentino Alto Adige

È morto Sebastiano Sontacchi, presidente della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (Fiavet) del Trentino Alto Adige di Trentino Holidays, agenzia specializzata nel turismo montano. “È una grande perdita per noi e per tutto il turismo trentino. Sebastiano ha sempre saputo interpretare il turismo ed i suoi cambiamenti, partecipando in maniera attiva alla sua promozione attraverso il lavoro nella nostra associazione ma anche nelle altre società che ha condotto negli anni. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di lutto che ci colpisce duramente”, ha detto il presidente di Confcommercio del Trentino, Giovanni Bort