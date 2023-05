È Napoli la “Capitale europea dei giovani 2023”

Il riconoscimento annuale come “Capitale Europea dei giovani’” è stato conseguito da una città italiana. “Napoli -Città italiana dei giovani 2023”.

I criteri seguiti riguardano non solo le politiche perseguite a favore delle nuove generazioni e le opportunità offerte loro per farsi strada nella vita.

Questo risultato è stato assicurato dalla partecipazione al progetto ‘Giovani Onlife’ dal Comune di Napoli, che ha dimostrato di creare una città inclusiva e adatta ai giovani, seguendo gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite,. Quali le modalità che hanno portato al successo?: cultura e creatività, movida e legalità, ambiente e spazi pubblici, competenze e lavoro.

Il commento in Wine e Food di Angela Piaccione: “Grazie al premio, ci saranno investimenti per la formazione delle startup e per incoraggiare l’imprenditoria giovanile, ma anche per migliorare l’accesso alla cultura, creare spazi dedicati ai giovani e promuovere il loro talento. Insomma, una bella opportunità per i giovani napoletani di vivere in una città fatta su misura per loro”

Secondo il progetto ‘Giovani Onlife’”Napoli mira a coinvolgere i giovani nella vita pubblica e a ricreare un dialogo costante con l’Amministrazione sui temi più importanti. Inoltre, il progetto prevede una serie di attività per valorizzare il talento dei ragazzi.”

Le politiche a sostegno dei giovani fanno sì che Napoli si vincente delle molte sfide sociali e ambientali. Ci sono molti progetti in corso “per sostenere l’imprenditoria giovanile e migliorare l’accesso a eventi culturali e artistici1. Tuttavia, Napoli deve ancora affrontare molte sfide, ‘come città del meridione”.

“Il meridione italiano è caratterizzato da un potere frammentato e da forti autonomie locali. Napoli deve affrontare molte sfide sociali come la disoccupazione giovanile, la povertà e la criminalità. Inoltre, il meridione italiano è spesso trascurato dalle politiche nazionali e internazionali sul clima. Napoli potrebbe utilmente promuovere un piano clima del Mezzogiorno con alcune delle principali città del sud Italia”

Nessun dubbio sulle molte potenzialità di Napoli: “La città motiva i giovani a prendere parte attiva nella costruzione del futuro della loro città storica, infondendo in loro una visione positiva ed energica. Napoli ha una storia ricca di cultura e arte ed è una delle città più antiche d’Europa”.