E non finisce qui

Esiste da sempre e da tempo è annoverato tra le malattie mentali a tutti gli effetti: è il delirio di onnipotenza. Nella scala della gravità dei disturbi della mente, si pone al di sopra della mania di grandezza. Entrambi sono patologie serie, pericolose per chi ne è portatore e per quanti entrano in contatto con chi è affetto da una di esse o da entrambe. Il primo dei grandi personaggi affllitti da tali tarme che fanno i loro danni sotto il cranio in modo più che vistoso, quindi esplicito, è anche primo cittadino di una delle due superpotenze, ormai definite universalmente solo cosi. Sono le stesse che si contendono il ruolo di cavallo centrale del “tiro” del mondo, gli USA e la Russia. A capo degli USA, è noto, c’è una specie di scherzo della natura che risponde al nome di Donald Trump. Generalmente peró è indicato come “il biondo della Casa Bianca”. Gli fa da contraltare Vladimir Putin, “zar di tutte le Russie”, meglio aspirante a tale ruolo, non riuscendo a farsi una ragione della assurdità della sua pretesa o, quantomeno, di essere fuori tempo massimo perchè si possa attuare. Per commentare entrambi quegli esaltati, basta dire, come fanno in campagna,”uno pesa un quintale, l’altro cento chili”. Ritornando sul primo dei due Rodomonte, potrebbe essere di aiuto, per cercare di intuire cosa frulla nella sua scarsa materia grigia, il sunto della conversazione di oggi, di prima mattina, di alcuni avventori del “Bar degli Amici” del villaggio. In sintesi, quello che segue ne è il succo. Se proprio il Biondo voleva mascherare la sua cupidigia di petrolio e minerali rari contenuti nel sottosuolo del Venezuela, prima di arrestare e rapire – questo è il termine appropriato – il Presidente Maduro, non era il caso di definire le questioni già aperte, Ucraina e Israele e dintorni ? Anche perchè è chiaro che il suo tentativo di fare una specie molto anomala di “campagna acquisti” in Sud America non si fermerà al Venezuela, avendo egli detto apertis verbis, che intende fare lo stesso in Colombia. Di fatto, come se non fosse bastato quanto ha combinato fin’ora in quella regione, ha reso pubblica una dichiarazione di intenti di voler annettere anche la Groenlandia, mandando su tutte le furie il governo della Danimarca a cui quel territorio appartiene. Non ci sono parole adatte per definire il comportamento di quello squilibrato, anche perché servirebbe a poco. Puo essere invece esclusa dalle espressioni da usare in tale contesto: “ai pazzi bisogna dare sempre ragione”. Essa era stata elaborata e utilizzata prima della riforma dei manicomi, avviata in seguito all’andata in vigore della legge Basaglia