E per il Natale 2022 ecco il capitone alla scapece

A Natale la tradizione la fa da padrona a tavola. Ma con un pizzico di novità un piatto può diventare irresistibile. Nel menù di “Innovative” in via Foria 182 a Napoli arriva il capitone alla scapece, l’ultima trovata nata dalle idee dell’imprenditore e food creator Giuseppe Scicchitano e lo chef Sergio Scuotto con la sua brigata.

Pesce tipico delle festività, il capitone qui viene proposto alla brace, anziché fritto, e al suo fianco troviamo delle zucchine fritte e conservate in una marinata all’aceto e servito nel piatto con cubi di patata.

Un piatto in linea con il format del locale che punta sulla tradizione familiare e la sperimentazione di nuove formule. Una sfida che 30enne, figlio d’arte, terza generazione di ristoratori della famiglia proprietaria dello storico locale ‘A figlia d’o Marenaro, sta portando avanti con una giovane squadra.

Nel menù spiccano la cheescake di mare con fresella sbriciolata, ricotta e tartare di gamberi, il crocchè con alici in pane panko a grana fine e provola di agerola, e lo scarpone di mare, una melanzana ripiena di calamari, gamberi, polpo, datterino e crostino di pane.

Il punto di forza sono i crudi di mare, tra ricci, tartufi, gamberoni, carabineros, cannolicchi, ostriche di 6 tipologie diverse, e il richiestissimo king crab. Ogni giorno il pescato fresco, in bella mostra in vetrina. Sette sono i primi, dal risotto agli abissi ai gamberi alla chitarra rovente. Sei i secondi, dal baccalà sovrano con erbe spontanee alll’astice blu gold su provola stirata e foglia d’oro.

Cibi che si associano ai vini, grazie ad una cantina di oltre 150 etichette italiane ed estere, bollicine e champagne dei marchi più prestigiosi.