E Pomigliano d’Arco diventa l’ombelico del mondo della danza

di Massimiliano Craus

Pomigliano d’Arco ombelico del mondo della danza in questo week end! Eh sì, il direttore artistico del progetto internazionale “Formazione Danza Lavoro” Gino Labate ha esportato le sue idee e la sua lungimirante progettualità ben oltre Italia e Spagna, sue residenze artistiche e di vita. Pensiamo a Miami, Panama, Londra, Ostrava, San Pietroburgo e tutto il resto del mondo della danza! Sabato 29 e domenica 30 marzo il cambio dell’ora legale porterà in dote tanta danza, dal mattino del sabato al pomeriggio della domenica con formazione ed audizioni internazionali, il sale ed il pepe della danza secondo Gino Labate. Un direttore artistico che lesina energie tutto l’anno per i suoi baldi giovani impegnati a costruire il proprio futuro accompagnati da mastri di chiara fama e, soprattutto, da un programma di audizioni da far rabbrividire. Nel cast dei protagonisti Gino Labate in tecnica classica e laboratorio coreografico, la maestra di classico e pilates Cecilia Sarti nelle attesissime lezioni di tecnica classica, Yulia Malashicheva, docente in danza di carattere con passato glorioso all’Accademia Agrippina Vaganova e laureata in Coreografia e Maestra di danza all’Università degli Studi delle Arti e della Cultura di San Pietroburgo, e Maria Marino in Danza & Prevenzione, titolatissima figura di riferimento per il progetto internazionale “Formazione Danza Lavoro” di Gino Labate ed Emanuela Campiciano. Tutto come nelle corde di Gino Labate, direttore anche del suo Barcelona Project Ballet e Catalunya Summer Dance Intensive del 14-26 luglio, tra l’altro nominato giurato alle finali di Miami del Dance Open America nonché ancora giurato e docente di Laboratorio Coreografico al Danza Activa Internacional di Panama. Al di là delle sue soddisfazioni personali, il direttore a Pomigliano d’Arco ha allestito un programma fittissimo con le audizioni intanto per l’International Dance Center Catalunya di Barcellona, con borse di studio promozionali platino, oro ed argento oltre allo Scouting Dance del prossimo 29 marzo, con la presenza esclusiva dei talent scout della Jeoffrey Ballet School, della London Contemporary Dance School, dell’Africa Guzman Escuela de Ballet e della Complexions Contemporary Ballet Academy. In aprile, invece, è prevista la due-giorni del 26 e del 27: il 26 aprile si terranno audizioni per il Barcelona Ballet Project, il Cataluna Summer Dance Intensive ed il Pery Dance di New York, in assoluta esclusiva per i partecipanti al corso MIPAD. Per il 27, invece, sono state indette audizioni per uomini e donne per il National Moravian Silesian Theatre con una lezione di classico, variazione di classico a scelta dei candidati ed un work shop contemporaneo. La compagnia ha sede ad Ostrava e per prenotarsi ed iscriversi si potrà fare riferimento all’indirizzo email mipad.movement@gmail.com. Altro valore aggiunto di caratura internazionale è il Golden Pass Finals della Dance Open America, di cui Gino Labate è responsabile europeo, in scena a Miami dall’8 al 12 maggio con audizioni proprio il 29 marzo a Pomigliano d’Arco, in occasione dell’appuntamento primaverile del progetto “Formazione Danza Lavoro”, un evento a matrioska che si schiuderà man mano con occasioni ed opportunità per i baldi giovani di Gino Labate ed Emanuela Campiciano. “Siamo particolarmenti orgogliosi delle tante partnership di questa edizione – raccontano Emanuela Campiciano e Gino Labate – perché ci consente di avvalorare il tanto lavoro profuso nelle quattro rassicuranti pareti di una sala di danza. Dopo tanto lavoro quotidiano è molto bello poter sostenere giovani ballerini e meravigliose ballerine in cerca di un futor migliore”.