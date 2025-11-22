È preferibile sempre la scelta di dare ai fatti la definizione che più si riferisce alla causa di essi

Uno sguardo da Ponte

A Roma, caput mundi, all’epoca la città più importante del mondo conosciuto, la reazione di chi reggeva da essa le sorti dell’impero messo insieme, sarebbe stata di relativa soddisfazione per alcuni riconoscimenti ottenuti. L’ultimo di essi, probabilmente il più importante sinora, è stato il rating emesso dall’agenzia Moody’s, in netto miglioramento rispetto alle precedenti valutazioni. Per la precisione, era da più di venti anni che quell’agenzia non emetteva un giudizio di tal fatta nei confronti del Paese. Uno dei passaggi chiave di quel report è che l’Italia, al momento, è considerata a basso rischio finanziario, quindi stabile nel futuro prossimo. Tale giudizio ha fatto il paio con le considerazioni espresse a fine estate da Fitch, altra importante agenzia di valutazione. È stata musica per le orecchie degli investitori istituzionali, sia privati che pubblici, nonché per quanti avevano già fatto le proprie scelte, sia per quelli che erano prossimi a farle.

Non é un dettaglio e di sicuro sarà di aiuto per il Governo al fine di continuare a procedere sulla stessa strada che sta percorrendo, condotto dal Ministro Giorgetti per ciò che attiene l’argomento preso in esame, la parte economica. Aggiungendo il verdetto appena citato dell’altra agenzia di rating, che così diventa complementare dell’ultimo, si apre il cuore alla speranza di chi non ha mai smesso di credere nel ritorno dell’Italia ai vecchi splendori o quasi. Tutto ciò è all’ordine del giorno, o almeno così è presentato all’elettorato, sia dai partiti che sono al governo, sia di quelli all’opposizione. Per alcuni di essi si adatta molto bene il vecchio adagio contadino:” lanciano la pietra e, subito dopo, nascondono la mano”.

Quel comportamento è quanto di più deleterio possa essere fatto nei confronti del Paese e del suo elettorato in blocco. Istruzioni per l’uso di misure indicate per contrastare tale atteggiamento: rispondere con i fatti alle parole. Con la consapevolezza di confrontarsi con una pericolosa e diffusa caratteristica di una parte di popolo non facile da rimuovere: il pregiudizio. È quello che gli psichiatri e gli psicologi indicano come “innamoramento delle proprie idee”. Come è noto, non è raro che l’innamoramento tenga spesso al suo fianco un senno defedato. Sarà bene non farsi soverchie illusioni sul buon esito del confronto.