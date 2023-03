E-Project: Ecological Literacy, Enel e Opge per il green

Le strategie per mitigare l’impatto del climate change e “salvare” il pianeta devono partire dai giovani. Non a caso, la generazione Z è sempre più coinvolta in iniziative su temi green di aziende e istituzioni: l’ultima è il nuovo progetto “E-Project: Ecological Literacy” dell’Osservatorio Permanente Giovani – Editori ed Enel, che hanno lanciato nella scuola italiana, per il triennio fino al 2025, una grande sfida sul tema dell’educazione ecologico-ambientale con l’ambizione di rendere sempre più consapevoli e protagoniste le giovani generazioni su questa traiettoria.

Presentato martedi 14 marzo al Liceo Classico Ennio Quirino Visconti di Roma davanti a oltre 150 studenti alla presenza del presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani – Editori Andrea Ceccherini e dell’AD di Enel, Francesco Starace, in “E-Project: Ecological Literacy” i liceali delle scuole coinvolte passeranno dalla “protesta alla proposta” su cinque traiettorie, tra cui gli oggetti, l’ambiente l’energia e gli stili di vita. Immagineranno, divisi in 5 team, strategie concrete per salvare il pianeta, per poi elaborare una tesina da discutere in aula.

I 100 lavori più validi verranno menzionati sul sito dell’Osservatorio e pubblicati sul sito di Enel, mentre i 5 migliori in assoluto riceveranno un premio nel corso del 2024.

Inoltre, a tutti i liceali partecipanti all’iniziativa, saranno fornite “calcolatrici dell’impronta ecologica dei comportamenti” online che consentirà a ciascuno di misurare in tempo reale gli effetti delle proprie scelte quotidiane sull’ambiente.

È con progettualità per contrastare il collasso ecologico del pianeta come questa che i giovani vengono resi realmente protagonisti su questioni così centrali per il loro futuro come il climate change.