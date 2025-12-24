È quasi magia Johnny, amori adolescenziali e poteri soprannaturali nell’arte di Matsumoto

di Alessandro Spagnuolo

Orange Road (きまぐれオレンジ☆ロード, Kimagure Orenji☆Rōdo, letteralmente “Capricciosa Orange Road”), spesso abbreviato in “KOR” è una serie anime* – cult shōnen** anni Ottanta che mescola commedia romantica e soprannaturale. Prodotta dallo Studio Pierrot Co., Ltd., dal 2002 Pierrot Co., Ltd. (株式会社ぴえろ, Kabushiki-gaisha Piero), famosa per aver prodotto Naruto, Bleach, Yu degli spettri, Tokyo Ghoul, Beelzebub, Great Teacher Onizuka, L’incantevole Creamy, Magica magica Emi, Sandy dai mille colori e tanti altri dal 1987 al 1988, racconta in chiave brillante e nostalgica le vicende di Kyōsuke Kasuga (春日 恭介, Kasuga Kyōsuke, rinominato Johnny nell’edizione Mediaset), un adolescente con poteri paranormali. In Italia la serie ha debuttato nel 1989 con il titolo È quasi magia Johnny! (poi Capricciosa Orange Road), diventando un pilastro del cartone anime delle reti Mediaset. L’animazione, i personaggi teenager e le canzoni orecchiabili contribuiscono al fascino senza tempo dell’opera, che ancora oggi coinvolge nuovi fan in tutto il mondo.

Etimologia del nome

Il titolo originale Kimagure Orenji☆Rōdo unisce due parole chiave: kimagure (気まぐれ), che in giapponese significa letteralmente “capriccioso” o “imprevedibile”, e Orange Road, interpretato come la “strada arancione”, perchè spesso i protagonisti si incontrano nel caffè ABCB (da leggere “Abacabù”), un coffee-shop stile irlandese situato appunto in Orange Road. In inglese la locuzione è riportata come Capricious Orange Road, sottolineando il carattere lunatico e volubile dei rapporti amorosi della serie.

Trama (senza spoiler)

La storia segue Kyōsuke Kasuga, un liceale quindicenne dotato di poteri paranormali (telecinesi, teletrasporto e uno scivolamento temporale involontario al verificarsi di cadute). Kyōsuke e la sua famiglia sono costretti a trasferirsi di continuo per nascondere questi poteri. Arrivato nella nuova scuola, incontra Madoka Ayukawa (鮎川 まどか, Ayukawa Madoka, Sabrina nell’edizione Mediaset), una bella ragazza dallo sguardo tormentato che gli regala un cappello rosso – segno della simpatia che prova subito per lui. Appena dopo, conosce Hikaru Hiyama (檜山 ひかる, Hiyama Hikaru, Tinetta nell’edizione Mediaset), amica di Madoka, che finisce col prendere una cotta proprio per Kyōsuke. Nasce così un intricato triangolo amoroso: Kyōsuke (Johnny) è infatuato di Madoka (Sabrina) ma si fidanza con la dolce Hikaru (Tinetta), non avendo il coraggio di dichiararsi. Come si evolveranno questi sentimenti rimanendo fedeli al loro spirito giovanile e misterioso è il nucleo narrativo della serie. Diverse gag giocose e scambi di persona alleggeriscono la storia, mentre Kyōsuke usa i suoi poteri solo all’ultimo momento per cavarsela dalle situazioni imbarazzanti.

Episodi

La serie televisiva è composta da 48 episodi di circa 24 minuti l’uno, trasmessi in Giappone tra l’aprile 1987 e il marzo 1988 su Nippon TV. È stata prodotta (come detto prima) dallo Studio Pierrot con la regia di Osamu Kobayashi e una sceneggiatura curata da Kenji Terada. La colonna sonora fu affidata al compositore Shirō Sagisu (futuro autore delle musiche di Evangelion e altro). I personaggi furono disegnati da Akemi Takada, già famosa per i suoi designi di Creamy Mami e Urusei Yatsura (Lamù la ragazza dello spazio).

Manga***

Il manga di Kimagure Orange Road rappresenta il cuore originario dell’intera opera ed è fondamentale per comprenderne lo spirito.

La serie nasce dalla matita di Kazuya Terashima (寺嶋 一弥?, Terashima Kazuya), noto anche con lo pseudonimo di Izumi Matsumoto (まつもと 泉, Matsumoto Izumi, scomparso il 6 ottobre 2020) e viene serializzata dal 1984 al 1987 sulle pagine di Weekly Shōnen Jump (週刊少年ジャンプ, Shūkan Shōnen Janpu), conosciuta anche semplicemente come Shōnen Jump, che ha pubblicato numerosi titoli famosi tra cui Dr. Slump, Ken il guerriero, Capitan Tsubasa, Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball, City Hunter, Le bizzarre avventure di JoJo, Yu degli spettri, Slam Dunk, Kenshin samurai vagabondo, Hunter × Hunter, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Naruto, Bleach, Death Note, Gintama, Haikyu!! – L’asso del volley, Assassination Classroom, My Hero Academia, Black Clover, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, The Promised Neverland, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight, Chainsaw Man. In Giappone il manga è stato pubblicato in 18 tankōbon (volumi singoli) per un totale di 156 capitoli, mentre in Italia è arrivato negli anni Novanta in una prima edizione di 25 volumi, diventando rapidamente uno dei titoli di riferimento per il pubblico che iniziava ad avvicinarsi ai fumetti giapponesi. Successivamente, tra il 2004 e il 2006, Star Comics ha pubblicato una seconda edizione più fedele all’originale giapponese, articolata anch’essa in 18 volumi. Nel 2012, infine, J-Pop ha proposto una edizione deluxe, basata sulla riedizione giapponese, composta da 10 volumi di grande formato.

Rispetto all’anime, il manga presenta un tono leggermente diverso: l’umorismo è più diretto, talvolta più spinto, e il ritmo narrativo risulta meno diluito. L’autore alterna capitoli autoconclusivi a momenti più importanti per l’evoluzione del triangolo amoroso, soffermandosi spesso sulla quotidianità e sulle incertezze emotive dei personaggi. Anche l’elemento paranormale è utilizzato soprattutto come espediente narrativo, utile a creare situazioni paradossali o ironiche piuttosto che veri conflitti.

Dal punto di vista grafico, il tratto di Matsumoto è semplice e immediato, lontano da una ricerca maniacale del dettaglio, ma estremamente efficace nel trasmettere espressività e atmosfera. Questo stile ha contribuito in modo decisivo al fascino del manga, rendendolo riconoscibile e coerente con il tono leggero e malinconico della storia.

Per quanto riguarda gli one-shot*****, Kimagure Orange Road non nasce come racconto autoconclusivo. Non esiste un vero e proprio one-shot ufficiale che racconti la storia in forma completa prima della serializzazione. Tuttavia, Matsumoto realizzò alcuni capitoli speciali e storie brevi legate all’universo di Orange Road, pubblicate successivamente in raccolte o come materiale extra, che espandono momenti della vita dei personaggi senza modificare la trama principale.

A questi si aggiungono, negli anni Novanta, i tre romanzi di Shin Kimagure Orange Road, dal titolo:



Vol.1 …e poi l’inizio di quell’estate… (Titolo originale Shin Kimagure Orange Road: Soshite, ano natsu no hajimari) pubblicato nel maggio del 1997, con i testi di Kenji Terada (寺田 憲史, Terada Kenji) e disegni di Izumi Matsumoto .

In seguito a un incidente automobilistico , Kyōsuke viene sbalzato tre anni nel futuro e si ritrova con se stesso più grande e con tutti i suoi amici nelle versioni adulte. Da qui sono tratti molti spunti narrativi che hanno ispirato il secondo film anime di Orange Road.

Il mistero dell’omicidio della piramide (Titolo originale Shin Kimagure Orange Road II: Piramiddo satsujin misuteri) pubblicato tra il 1999 e il 2000 con i testi di Kenji Terada e disegni di Izumi Matsumoto.

In questo secondo romanzo , Hikaru vive a New York come stella dei musical e viene misteriosamente rapita da un gruppo di criminali. Kyōsuke e Madoka decidono di partire per l’ America per cercarla e salvarla.

La memoria segreta di Madoka (Titolo originale: Shin Kimagure Orange Road III: Madoka no shīkuretto memorī) pubblicato a settembre 2000 con i testi di Kenji Terada e disegni di Izumi Matsumoto.

Il volume raccoglie due storie: la prima, “Ricordi segreti”, svela nuovi lati dei personaggi legati agli amici e parenti di Kyōsuke; la seconda, “Il sorriso stregato degli angeli”, introduce un nuovo personaggio — Shujiro Mishima, un motociclista che un tempo aveva un legame con Madoka.

Anche se non si tratta di manga né di one-shot in senso stretto, rappresentano l’unica vera continuazione ufficiale della storia.

Questi romanzi sono considerati rarità da collezionismo, poiché non sono stati più ristampati dopo la chiusura della collana originale di Kappa Edizioni.

Stile visivo e qualità dell’animazione

L’estetica di Orange Road è perfettamente riconducibile agli anni ’80: personaggi slanciati, occhi grandi e glamour (Madoka in particolare è un chiaro modello “regina di ghiaccio”). I disegni di Akemi Takada (高田明美, Takada Akemi, famosa per Lamù la ragazza dello spazio https://www.ildenaro.it/lamu-il-lampo-damore-venuto-dallo-spazio/) conferiscono un tratto pulito e brioso. L’animazione dello Studio Pierrot Co., Ltd., dal 2002 Pierrot Co., Ltd. (株式会社ぴえろ, Kabushiki-gaisha Piero) è discreta ma priva di eccessivi orpelli: le scene di azione sono rare (Kyōsuke usa i poteri quasi sempre in modo comico), privilegiando invece primi piani emozionali e sfondi scolastici curati. Nonostante oggi appaia “datata” rispetto agli standard digitali attuali, la qualità dell’animazione ha comunque fascino nostalgico.

La produzione è tipica degli anime Shōnen Jump dell’epoca, con animazione tradizionale su cel, dove ogni movimento dei personaggi veniva disegnato a mano su fogli di carta, uno per ogni fase dell’azione. I disegni definitivi venivano poi ricalcati su fogli trasparenti di acetato, chiamati appunto cel, che permettevano di sovrapporre i personaggi agli sfondi senza doverli ridisegnare ogni volta.

Gli sfondi erano dipinti separatamente, anch’essi a mano, e fotografati insieme ai cel uno per uno con una cinepresa, creando l’illusione del movimento quando le immagini venivano proiettate in sequenza. Questo processo artigianale conferisce alla serie un aspetto caldo e “materico”, visibile nelle linee dei personaggi, nelle ombreggiature e nelle piccole imperfezioni che oggi vengono spesso eliminate dall’animazione digitale.

I colori vivaci e leggermente pastello sono una caratteristica tipica degli anime degli anni Ottanta: derivano sia dalle vernici usate sui cel sia dalle limitazioni tecniche dell’epoca, che privilegiavano tonalità nette e facilmente leggibili su televisori analogici. Il risultato è uno stile immediatamente riconoscibile, con contorni morbidi, luci semplici e un’atmosfera visiva che trasmette nostalgia e intimità.

Questa serie è un prodotto di animazione completamente artigianale, realizzato senza computer, dove ogni fotogramma è il frutto del lavoro manuale di disegnatori, coloristi e fotografi d’animazione. Proprio questa lavorazione tradizionale contribuisce ancora oggi al fascino unico e senza tempo della serie.

Musiche

Le musiche originali furono composte da Shirō Sagisu (鷺巣 詩郎, Sagisu Shirō), e il repertorio include numerose sigle memorabili. In Giappone si sono alternate tre sigle di apertura e tre di chiusura: ad esempio l’opening iniziale “Night of Summerside” (Masanori Ikeda, ep.1–19)

e l’ending “Natsu no Mirage” (Kanako Wada, ep.1–19).

A seguire vennero “Orange Mystery” (Hideyuki Nagashima)

ed “Kagami no naka no actress” (Meiko Nakahara) come opening,

con i rispettivi ending “Kanashii Heart wa moete-iru”

e “Dance in the memories”

Le sigle sono melodiche, tipiche degli anime anni ’80.

L’edizione italiana introdusse una sola sigla originale: “È quasi magia, Johnny!”, cantata da Cristina D’Avena, testo di Alessandra Valeri Manera, scomparsa il 18 giugno 2024. Questo tema divenne emblematico per gli spettatori italiani, tanto da essere ancora oggi un classico delle sigle di cartoni.

Film animati OAV

Oltre alla serie TV, Orange Road vanta due film animati (anime movie):

1988: Capricciosa Orange Road – Il film: Vorrei tornare a quel giorno (Kimagure Orange Road: Ano hi ni kaeritai, きまぐれオレンジ☆ロード あの日にかえりたい). È un finale esteso della serie TV, in cui Kyōsuke affronta una scelta decisiva riguardo i suoi sentimenti.

1996: Orange Road The Movie: …e poi, l’inizio di quella estate… (Shin Kimagure Orange Road: Soshite, ano natsu no hajimari, 新きまぐれオレンジ☆ロード ～そして、あの夏のはじまり). Tratto da un romanzo sequel, mostra i protagonisti qualche anno dopo gli eventi della serie.

In Italia il primo film uscì con il titolo È quasi magia Johnny: Una difficile scelta (censurato da Mediaset nel 1994), mentre la seconda pellicola fu trasmessa come È quasi magia Johnny: Un amore infinito… (anche questa con ridoppiaggi e tagli). Entrambi i film sono oggi disponibili in DVD col titolo italiano Capricciosa Orange Road.

Live action, Spin-off e crossover

A oggi non esistono adattamenti live-action ufficiali di Orange Road. La storia non è stata trasposta in film o serie con attori reali, né in Giappone né all’estero.

Non ci sono veri “spin-off” televisivi legati all’anime; l’unica estensione della trama in altri media sono le light novel Shin Kimagure Orange Road (anni ’90) da cui è stato tratto il secondo film. Non risultano crossover o camei diretti di KOR in altre serie animate moderne, se non l’influenza indiretta (ad esempio il personaggio di Madoka è spesso citato come archetipo del “tsundere” nei tardi anni ’90 e oltre).

Ordine cronologico

Per seguire la saga di Orange Road nell’ordine di uscita/consigliato:

Kimagure Orange Road: Panico a Okinawa (きまぐれオレンジ☆ロード パニック・イン・沖縄) – 1985 – Film pilota realizzato prima della serie televisiva. Non indispensabile, ma utile per comprendere l’evoluzione iniziale del progetto. Kimagure Orange Road – Serie televisiva (きまぐれオレンジ☆ロード) – 1987–1988

48 episodi – Cuore narrativo dell’opera: introduce personaggi, dinamiche sentimentali e tono generale della serie. Kimagure Orange Road: Tanabata Special (きまぐれオレンジ☆ロード 七夕スペシャル) – 1987

Special televisivo che unisce e rielabora gli episodi 13 e 14, con piccole variazioni narrative. Kimagure Orange Road: Best Selection (きまぐれオレンジ☆ロード ベスト・セレクション) – 1988 – Special riassuntivo che raccoglie alcuni episodi emblematici della serie (1, 12 e 19). Kimagure Orange Road: Summarized Edition (きまぐれオレンジ☆ロード 総集編) – 1988

Ulteriore montaggio celebrativo con scene selezionate e commentate. Kimagure Orange Road – OAV – (きまぐれオレンジ☆ロード OVA) – 1989–1991

8 episodi – Storie autoconclusive ambientate durante la serie TV, da guardare dopo la conclusione dei 48 episodi. Approfondiscono personaggi e situazioni senza alterare la trama principale. Kimagure Orange Road: Il film – Vorrei tornare a quel giorno (きまぐれオレンジ☆ロード あの日にかえりたい) – 1988 – Film conclusivo della serie televisiva. È narrativamente fondamentale e va visto dopo la serie TV e preferibilmente prima degli OAV. Shin Kimagure Orange Road: …e poi, l’inizio di quella estate… (新きまぐれオレンジ☆ロード ～そして、あの夏のはじまり～) – 1996 – Sequel ambientato alcuni anni dopo, tratto dalle light novel. Rappresenta l’epilogo definitivo della storia.

Questo ordine tiene conto dell’uscita originale e della continuità narrativa. I vari special (tanabata, best selection, summarized) contengono materiale già visto, quindi sono opzionali.

Premi

Kimagure Orange Road non ha vinto importanti premi anime/premi del settore al momento della pubblicazione. Tuttavia, la protagonista Madoka Ayukawa ottenne un riconoscimento molto noto: nel 1987 ricevette il titolo di “miglior personaggio femminile” nell’Anime Grand Prix (il premio annuale della rivista Animage). Questo conferma la popolarità di Madoka (e della serie stessa) tra i fan dell’epoca. Oltre a questo, la serie è considerata un classico influente del genere commedia romantica giovanile, ma non sono noti altri premi ufficiali.

Videogiochi

Nel 1988 fu pubblicato un videogioco tratto dalla serie: Kimagure Orange Road: Natsu no mirage – un’avventura grafica in giapponese per computer PC-98, PC-88 e console MSX2. Realizzato da Micro Cabin, il titolo riprende la trama del manga/anime: il giocatore controlla Kyōsuke Kasuga, esplorando la città e parlando con i personaggi per sbloccare eventi. L’interazione avviene tramite menu di comandi (tipico del genere avventura punta-e-clicca anni ’80). Il gioco è interamente in giapponese e non fu mai ufficialmente localizzato al di fuori del Giappone.

Censura italiana

La prima messa in onda italiana subì numerose modifiche per renderla “a prova di bambino”. In particolare, Mediaset cambiò titolo (da Orange Road a È quasi magia Johnny!), nomi dei personaggi Kyōsuke diventò Johnny, Madoka cambiò in Sabrina, Hikaru si trasformò in Tinetta e tagliò o alterò molte scene ritenute inadatte. Sono stati completamente eliminati due episodi, il 35 e il 37, poiché contenevano nudità e situazioni spinte per un pubblico giovane. Alcuni dialoghi ambigui e riferimenti culturali, “fumo”, battute azzardate furono edulcorati o cancellati. Nonostante questo, l’edizione italiana permise a generazioni di spettatori di scoprire la serie; solo a metà anni ’90 fu distribuita una versione più fedele in VHS/DVD.

Curiosità

Vendite milionarie: Il manga di Orange Road ha venduto oltre 20 milioni di copie in Giappone , un risultato straordinario che ne fa uno dei fumetti giapponesi più popolari degli anni ’80.

Ispirazioni di Madoka: L’ autore Izumi Matsumoto ha dichiarato che il personaggio di Madoka Ayukawa si ispira all’ attrice americana Phoebe Cates e alla pop-star giapponese Akina Nakamori .

Il pilota inedito: Nel 1985 fu prodotto un film pilota intitolato “Panico a Okinawa” (durata 25′). Contiene personaggi e audio diversi dalla serie TV ed è rimasto a lungo rarità non distribuita fuori dal Giappone.

Significato nascosto del titolo: Kimagure (気まぐれ) significa letteralmente “capriccioso” – come il carattere altalenante di Madoka – mentre Orange Road è interpretato come la strada immaginaria su cui i protagonisti si incontrano (strada “arancione” nel nome del bar locale).

Loop temporale: L’episodio di Natale della serie (intorno a metà stagione) presenta uno dei primi esempi in un anime di storia a loop temporale: Kyōsuke ripete gli stessi momenti fino a cambiare il corso degli eventi.

Conclusione

Kimagure Orange Road non è soltanto un anime romantico degli anni Ottanta, ma un autentico tassello della storia dell’animazione giapponese. Rivederlo oggi significa tornare a un periodo in cui le commedie sentimentali adolescenziali osavano sperimentare, intrecciando emozioni, vita quotidiana e un elemento fantastico leggero fatto di poteri paranormali e paradossi temporali.

I personaggi – Madoka, Hikaru e Kyōsuke – restano impressi non solo per le loro dinamiche amorose, ma perché rappresentano un modo di raccontare l’adolescenza sospeso tra malinconia, ironia e semplicità. Le musiche, le sigle e l’inconfondibile estetica anni Ottanta hanno contribuito a costruire un’identità forte e riconoscibile, divenuta con il tempo oggetto di culto. Ancora oggi Orange Road continua a essere ricordato, collezionato, ristampato e analizzato, segno che la sua “strada arancione” non si è mai davvero fermata. Un classico generazionale che, a distanza di decenni, conserva intatto il suo fascino e dimostra come, a volte, l’animazione sappia essere davvero – quasi – magia.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile solo acquistarla o noleggiarla.

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

**Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi: Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

***Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

Spokon

Il termine spokon (スポ根) nasce in Giappone dall’unione di “sport” (スポーツ, supōtsu) e “konjō” (根性), che significa grinta, forza di volontà. Questo genere racconta storie sportive dove l’elemento centrale non è solo la competizione, ma soprattutto il percorso interiore dei protagonisti, fatto di sacrifici, allenamenti estenuanti e determinazione incrollabile. Lo spokon celebra la volontà di non arrendersi mai, trasformando lo sport in una scuola di vita. È un racconto epico in cui ogni partita è una battaglia, e ogni sconfitta diventa un passo verso la crescita.

*****Manga one-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.

Mecha

Il termine mecha (メカ) — abbreviazione di mechanical — indica un genere dell’animazione e del fumetto giapponese incentrato su robot giganti pilotati o controllati da esseri umani. Nato negli anni ’60 con serie come Tetsujin 28-go (鉄人28号), il genere esplose nel decennio successivo grazie a Mazinga Z (マジンガーZ) di Gō Nagai, che introdusse l’idea del pilota all’interno del robot, trasformando la macchina in un’estensione dell’uomo.

Negli anni ’70 e ’80 i mecha divennero un fenomeno di massa, evolvendosi in due filoni principali:

Super Robot , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come Jeeg Robot d’acciaio, Ufo Robot Goldrake, Daiking, Getter Robot. , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come

Real Robot, più realistico e militare, inaugurato da Mobile Suit Gundam (機動戦士ガンダム) nel 1979, dove i robot sono armi e i conflitti hanno un peso politico e umano, Macross, Patlabor, Armored Trooper VOTOMS.

Il fascino dei mecha risiede nel loro equilibrio tra potenza tecnologica e dramma umano: sono storie che raccontano la fusione tra l’uomo e la macchina, tra progresso e identità, tra mito e futuro.

Negli anni ’90 e 2000 il genere si è rinnovato con opere più psicologiche come Neon Genesis Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン, Shin Seiki Evangerion) di Hideaki Anno, e più di recente con rivisitazioni moderne come Code Geass (コードギアス) o Gurren Lagann (天元突破グレンラガン, Tengen Toppa Guren Ragan).

Manhwa

Il termine manhwa indica i fumetti prodotti in Corea del Sud, e in alcuni contesti si riferisce anche al fumetto coreano in generale. La parola è composta da due ideogrammi cinesi: “man” (漫) che significa “libero, spontaneo, senza limiti” e “hwa” (畵) che significa “disegno, pittura”. Quindi, letteralmente, manhwa può essere tradotto come “disegno spontaneo” o “fumetto libero”.

Il manhwa si distingue dal manga giapponese soprattutto per stile grafico, formato di pubblicazione e modi di lettura:

Formato e distribuzione: tradizionalmente pubblicato su riviste settimanali o mensili, spesso in bianco e nero, ma con la crescente diffusione dei webtoon, molti manhwa oggi sono realizzati per la lettura digitale, con pagine verticali ottimizzate per smartphone.

Stile artistico: i tratti tendono a essere più realistici rispetto al manga, con attenzione ai dettagli architettonici e all’abbigliamento.

Temi e target: i manhwa spaziano dai generi romantici e scolastici agli action, horror e fantasy, spesso con una narrazione più matura e drammatica, riflettendo differenze culturali tra Corea e Giappone.

In sintesi, il manhwa è il corrispettivo coreano del manga giapponese, ma con caratteristiche peculiari che lo rendono immediatamente riconoscibile, soprattutto nella grafica e nella fruizione digitale moderna.

****OAV o OVA

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola “moe” (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.