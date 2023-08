È questione di ore e anche per quest’anno sarà andata

Doppiato San Lorenzo e la sua (deludente) replica di sabato 12, il traguardo è ormai a portata di mano: domani sarà Ferragosto e, di riffa o di raffa, il Paese si troverà, più o meno come ogni anno, in un tempo di tipo sospeso. Anche se qualche drone sovietico, lontano sia e rimanga, dovesse aggirarsi sui cielo della Penisola, nessuno darebbe all’ evento risalto più di tanto. Quest’anno c’è qualche variazione sul tema al copione e, fuori onda, hanno trovato esca per bruciare fuochi che, proprio come quelli dei boschi in questo periodo, sono divampati all’ improvviso. Uno è il caso della gestione della emergenza post disastro naturale in Romagna. I motivi che stanno alimentando quelle polemiche non solo sono giusti, quanto addirittura sacrosanti. Dopo la visita sul campo delle due signore governanti, una per l’ Italia, Meloni e l’altra per l’ EU, von der Leyen, da cui scaturì la messa di nero su bianco che sarebbero arrivati fondi a sufficienza per la ricostruzione sia da Roma che da Bruxelles, ha dato segno di se l’ italianissimo ” armiamoci e partite”. Ciò che lascia perplessi in ogni senso è l’ intempestività della polemica: in questi giorni, oltre a infuocare gli animi, quali risultati è ipotizzabile che possa far venir fuori da quella sceneggiata al trebbiano locale ben freddo? Non è nè da adulti, nè da persone coscienti, trastullarsi con comportamenti del genere. Potrebbe essere invece più proficuo dedicare particolare attenzione a situazioni attuali che certamente sono segnali di quelle ancora più pesanti che inizieranno a concretarsi dall’autunno a andare avanti. Con ordine. A giugno si parlava con smisurato entusiasmo di una stagione turistica italiana da tutto esaurito, quindi credibilmente con risultati economici di tutto riguardo. Senonché ancora una volta sia i diretti interessati che chi ne sosteneva a livello governativo le loro convinzioni poco prudenti, ancora una volta stavano facendo il conto…senza l’ oste. La lievitazione dei prezzi praticati nel settore del turismo si è presto scontrata con la forte perdita del potere di acquisto- dovuta all’ inflazione – delle famiglie italiane e anche straniere.Le stesse si sono viste costrette a far di conto con le proprie finanze prima di chiudere le valige. Sta accadendo inoltre che alcuni paesi del vicino est, l’ Albania in testa, riescano attualmente a proporre pacchetti vacanze tutto compreso a prezzi drasticamente ridotti rispetto a quelli domestici. Per di pìù con bellezze naturali e artistiche che hanno poco o niente da far rimpiangere rispetto a quelle del Bel Paese. Aggiungendo inoltre che una situazione di tal genere, che vede in brodo di giuggiole gli operatori dei paesi new entry nel grande business del turismo internazionale, fare realistici propositi di espansione dell’ offerta dell’ intero settore turistico locale per le prossime stagioni. Il mercato libero ascolta solo una sirena, quella del rapporto qualità prezzo, che funziona con una forma di automatismo e a niente valgono i ‘si ma” e i “no però” al fine di provare a inficiarne la validità. Nelle masserie è sempre in uso l’ espressione che sembra adattarsi a pennello a illustrare situazioni del genere: “chi è causa del suo mal, pianga se stesso “. Non dimenticando che buona parte dei mali ormai si curano. Quando si vuole effettivamente porre argine al dilagare di una patologia importante, per prima cosa si cerca di impedirle di avanzare. Tenendo comunque sempre presente che, quando è possibile, è sempre meglio prevenire che curare. Del che la storia, anche recente, fornisce ampie conferme. Per ora calma e sangue freddo, per sfruttare al meglio la pausa di relax. Chi di competenza dovrá porre buona attenzione a non perdere il controllo di come si sta muovendo la società tricolore per evitare che possa ripetersi quanto, a detta degli anziani del contado, successe a quella pecora al pascolo. Essa, abbassata la guardia a difesa della sua erba perché distratta a belare, non si accorse che la sua simile che le era a fianco avesse mangiato il cespuglio di erba che le stava davanti. Buone vacanze a chi potrá partire e anche a chi resterà a casa, non fosse altro che per par condicio.