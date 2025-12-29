È record film di Natale: 27 milioni euro per “Buen Camino” di Zalone

Roma, 29 dic. (askanews) – “Buen Camino” conferma il suo primato per le festività natalizie: nei suoi primi quattro giorni di programmazione nei cinema italiani con 27 milioni di euro (26.921.300 di euro), una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4%.

Un record assoluto per la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante nelle sale da giovedì 25 dicembre: si tratta della migliore apertura di sempre per un film di Natale.

Il film distribuito da Medusa Film traina il mercato cinematografico che cresce del 256,5% rispetto al weekend della settimana precedente e dell’87% rispetto allo stesso weekend del 2024.

Un successo che coinvolge tutte le regioni, dal Nord al Sud, e che si rafforza anche nel raffronto con i due film precedenti di Checco Zalone. “Quo Vado” aveva aperto a 22.792.000 di euro e “Tolo Tolo” a 30.251.903 ma il confronto va letto alla luce di un dato importante: entrambi quei film erano usciti a Capodanno, storicamente il giorno più forte dell’anno per il box office italiano, e “Tolo Tolo” aveva beneficiato di un giorno in più rispetto a “Buen Camino” (il primo gennaio 2020 era un mercoledì).

“Buen Camino” è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.