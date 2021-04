Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Massima solidarietà a Stefano Bonaccini e alla sua famiglia per l’atto vergognoso subito. È in trincea da oltre un anno e non lo fermerà nessuna intimidazione. Tutta la grande comunità PD delle Regioni e degli Enti locali è con lui”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Zapping, su Radio Uno.