E.Romagna, Ducati a sostegno della Regione

BOLOGNA (ITALPRESS) – Ducati, nata e cresciuta nel quartiere di Borgo Panigale a Bologna e fortemente radicata nell’intero territorio regionale, la famosa Motor Valley emiliano-romagnola, ha voluto attivarsi per la propria Regione. L’Azienda ha deciso di aderire alla campagna “Un aiuto per l’Emilia-Romagna” disponendo una donazione di 200.000 euro alla Protezione Civile della Regione, che userà i fondi ricevuti per sostenere le persone e le comunità colpite dall’alluvione. Come una grande famiglia, Ducati è al fianco di tutti i propri dipendenti che, avendo subito danni o disagi, hanno bisogno di tempo per risolvere l’emergenza, riconoscendo le ore di assenza come lavorative a tutti gli effetti, e quindi retribuite. Anche la Rappresentanza Sindacale e i dipendenti si sono attivati per donare un’ora del proprio stipendio: il ricavato verrà raddoppiato dall’Azienda, sempre per supportare le persone e le comunità colpite nella Regione.

“Assistere a ciò che è successo nella nostra Regione nell’ultima settimana è stato un duro colpo al cuore per tutti noi. Ducati è fortemente radicata sul territorio emiliano-romagnolo, a partire dalla città di Bologna dove siamo nati e operiamo, fino a tutta la Motor Valley e la Riders Land romagnola. Per noi questa è casa e abbiamo sentito la necessità di trovare un modo per aiutare, supportando con una donazione di 200.000 euro la Protezione Civile regionale che in questi giorni sta coordinando, insieme alle autorità competenti, le operazioni nelle numerose città colpite. Anche la Rappresentanza Sindacale insieme ai dipendenti si sta organizzando per donare un’ora di stipendio in solidarietà. Un gesto che dice tanto di quello spirito di umanità e collaborazione che identifica gli abitanti di questo straordinario territorio che è l’Emilia-Romagna” dichiara

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati.

Ducati – insieme ai suoi piloti ufficiali – invita la propria community internazionale di Ducatisti, DOC e concessionari ad unirsi alla causa contribuendo a sostenere la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna. Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”. Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0.

foto: ufficio stampa Ducati

(ITALPRESS).