È San Marzano solo se è Dop, a Sarno una serata dedicata alla tutela e alla valorizzazione del marchio

Lunedì 23 giugno a partire dalle ore 18,30 si terrà a Sarno, a Villa Lanzara, sede del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino Dop una serata dedicata alla tutela e alla valorizzazione del brand San Marzano Dop.

L’obiettivo, si legge in una nota, “è quello di riaffermare la centralità del prodotto coltivato nel territorio di elezione e lavorato secondo un rigido disciplinare tutelato dal marchio Dop e contrastare l’uso inappropriato del brand San Marzano senza la dicitura Dop, soprattutto sui mercati esteri. Germania e Francia, in particolare, sono le principali destinazioni dell’export italiano nel mercato unico per quanto concerne le conserve di pomodoro, ma di queste esportazioni il Pomodoro San Marzano Dop occupa solo una piccola quota”.

Per questo motivo alla serata, realizzata nell’ambito del progetto di promozione finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e patrocinata dal Comune di Sarno, saranno presenti, anche, giornalisti e operatori del settore provenienti da Germania e Francia.

PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 19 – Conferenza stampa

Tommaso Romano, presidente Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino Dop

Giampiero Manfuso, vicepresidente Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino Dop

Lino Cutolo, vicepresidente Anicav (Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali)

Ore 20 – Cena

Degustazione di pietanze a base di Pomodoro San Marzano Dop