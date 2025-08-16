Addio ad Andrea Amatucci, professore emerito di Diritto tributario dell’Università Federico Il

È scomparso Andrea Amatucci, professore emerito di Diritto tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico Il

Figura di spicco nel panorama accademico e giuridico italiano, maestro indiscusso di più generazioni di giuristi.

Nasce nel 1938, il professore Amatucci nel corso della sua carriera ricopre importanti incarichi istituzionali. E preside della Facoltà di Scienze Politiche e per due volte ricopre la carica di Prorettore dell’Ateneo federiciano. Riceve riconoscimenti prestigiosi tra tra cui due medaglie d’oro conferite dal Presidente della Repubblica, – Benemeriti della Scienza e l’altra – Benemeriti della Finanza Pubblica.

Andrea Amatucci, Iscritto all’albo degli Avvocati, si occupa di consulenza e di contenzioso tributario, lasciando un segno significativo nel settore, e si è sempre fortemente impegnato per dare maggior valore alla professione forense tributaria. Eletto per due mandati presidente dell’Unione Nazionale degli Avvocati Tributaristi.

Gli “Studi in suo onore”, pubblicati nel 2011, sono un’opera in sette volumi che conta oltre 125 pubblicazioni.

La comunità scientifica federiciana, e non, si raccoglie intorno alla famiglia, ai figli, agli allievi e ai colleghi tutti, con commozione. Maestro del prof. Enzo Pace, ordinario di Scienze delle Finanze della facoltà di Economia e componente di organi di Governo delle gestioni rettorali del prof. Gennaro Ferrara e della mia successiva, costantemente curando, assieme alla sua allieva, Daniela Conte, le sessioni di esami di stato per l’esercizio della libera professione di dottore commercialista. Ad Andrea Amatucci e ad Enzo Pace si devono ponti di ricerca con il Formez che si impose una vera scuola di collegamento con l’Università, nelle varie trasformazioni curriculari vere e proprie di piani di studio della Facoltà di Economia — Nelle Conferenze dei Presidi di Economia, C.U.N, ANVUR…si affacciarono scuole di scienza economica e finanziaria che emerse, in ruoli non di secondo piano, curate dall’intelligenza di Nicola Parmentola, – Appendice: Le pubblicazioni e le riviste del FORMEZ – Rivista Trimestrale “Problemi di Amministrazione pubblica ”(PAP, 1976-1999) “Il FORMEZ editore. 1974-1996. Le collane create a partire dagli anni Settanta ” (a cura di Giovanni Farese e Guido Melis) pagg. 153 – 184 -Il Formez per il Mezzogiorno e per l’Italia- Classi dirigenti, istituzioni e sviluppo economico dagli anni Sessanta agli anni Novanta – iL MULINO 2025 – ISBN 978-88-15-39330-2.