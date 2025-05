Milano, 21 mag. (askanews) – È uscito a sorpresa “È solo un momento”, il nuovo singolo degli Zen Circus, il primo per Carosello Records. A distanza di 2 anni, la band pisana formata da Andrea Appino, Karim Qqru e Massimiliano “Ufo” Schiavelli, dopo lo sviluppo dei loro rispettivi progetti solisti, è pronta a riportare la sua energia, innovazione e ribellione sulla scena discografica italiana.

The Zen Circus tornano con un brano dalla forte impronta rock che da sempre li contraddistingue e con un messaggio chiaro e profondo: “una canzone dedicata a chi almeno una volta nella vita si è detto Stai tranquillo, è solo un momento. Che poi duri davvero un istante o tutta l’eternità non è importante. Lo è invece sapersi abbracciare da soli. Solo così si diventa bravi a farlo anche con gli altri”.

È uscito in contemporanea anche il videoclip di “È solo un momento”, diretto da Mòndeis, che cattura la potenza esplosiva della band e il grande affiatamento con i fan, coinvolti a centinaia per ricreare la magia dei loro concerti. Un video celebrativo dell’essenza dei The Zen Circus, tra slow motion carichi di emozione, pulsazioni e sudore e l’immagine surreale di Appino che viene tatuato tra la folla.

A novembre parte anche il loro nuovo tour, 10 imperdibili appuntamenti in tutta Italia (organizzati da Locusta):

28 novembre – Hall – Padova 3 dicembre – Alcatraz – Milano 4 dicembre – OGR Torino – Torino 5 dicembre – Teatro Cartiere Carrara – Firenze 11 dicembre – Atlantico – Roma 12 dicembre – Estragon – Bologna 26 dicembre – Eremo ? Molfetta (BA) 27 dicembre – Mamamia – Senigallia (AN) 28 dicembre – Duel – Napoli 29 dicembre – Urban – Perugia

I biglietti sono disponibili su https://www.thezencircus.it e sui circuiti di prevendita di TicketOne e DICE. Maggiori informazioni sul sito di Locusta: https://www.locusta.net.