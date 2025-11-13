E’ svizzero il miglior formaggio al mondo: Gruyere dop trionfa a Berna

Vince il caseificio Vorderfultigen. Nessun italiano in finale

Berna, 13 nov. (askanews) – E’ il Gruyere Aop spezial 18 mesi del caseificio di montagna Vorderfultigen il vincitore del World Cheese Awards 2025. Per questa 37esima edizione, dunque, il miglior formaggio al mondo arriva dalla Svizzera, che quest’anno è anche il Paese ospitante della competizione, a Berna. “Siamo davvero entusiasti di questa vittoria specialmente quest’anno che Berna è la capitale mondiale del formaggio – ha commentato a caldo Giovanna Frova, country manager Switzerland cheese marketing Italia – è veramente un grande onore per noi e per tutti i produttori”. “D’altronde – aggiunge Frova – il Gruyere è un formaggio eccezionale che tra l’altro ha vinto l’anno scorso il campionato nazionale e ha alle spalle molte medaglie. Siamo veramente molto felici e orgogliosi questa sera”.Nella Neue Festhalle della città elvetica, il Gruyere Aop del caseificio Vorderfultigen ha avuto la meglio, con 85 punti, sugli altri 13 formaggi arrivati in finale, 4 dei quali svizzeri e nessun italiano. Berna per tre giorni è stata la capitale mondiale del formaggio: sono stati 5.244 i formaggi formaggi degustati da una giuria internazionale composta da 256 esperti di formaggi. Un’edizione record per numero di formaggi, il 9,13% in più rispetto all’edizione precedente, provenienti da 46 Paesi del mondo, tra cui per la prima volta Afghanistan e Panama. Di questi 948 sono stati formaggi svizzeri, quasi un quinto del totale.