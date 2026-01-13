Milano, 13 gen. (askanews) – È “Tutto tranne questo” il nuovo singolo di Irama, in rotazione radiofonica da venerdì 16 gennaio. Il brano è contenuto in “Antologia della vita e della morte”, il nuovo album dell’artista pubblicato per Warner Records Italy/Warner Music Italy, che continua a raccontare con lucidità e intensità il suo percorso emotivo e artistico più recente.

“Tutto tranne questo” è una ballad intensa e dolorosamente sincera, che affronta il momento in cui una relazione arriva al suo epilogo inevitabile. È il racconto dell’impossibilità di immaginare un finale diverso, della resa dolceamara di chi ha provato tutto senza riuscire a cancellare il peso di ciò che resta. Una canzone che si muove tra rimpianto e consapevolezza, dove le parole diventano ferite aperte e il dolore si fa vivido, senza filtri.

Il brano si inserisce all’interno di “Antologia della vita e della morte”, il disco che segna il ritorno di Irama a tre anni dall’ultimo lavoro in studio e che esplora i confini tra memoria, perdita e rinascita. Un progetto intimo e viscerale entrato al n.1 della classifica Fimi, recentemente certificato Disco d’Oro e inserito nella top 100 degli album più venduti del 2025, impreziosito dalle collaborazioni con Achille Lauro (Arizona), Giorgia (Buio) ed Elodie (Ex), e accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica.

Le nuove canzoni, insieme ai brani più amati del suo repertorio – da “Lentamente” a “Ovunque sarai”, da “Nera” a “La genesi del tuo colore” – prenderanno nuova vita sul palco dello Stadio San Siro di Milano l’11 giugno 2026, per un evento unico prodotto da Vivo Concerti, destinato a scrivere una pagina memorabile della sua carriera.