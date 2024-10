E’ ufficiale: Thomas Tuchel nuovo ct dell’Inghilterra

Roma, 16 ott. (askanews) – Thomas Tuchel è il nuovo Commissario Tecnico della nazionale inglese. La squadra – dopo l’addio di Southgate post Europeo – era stata affidata ad interim all’irlandese Lee Carsley. Nella giornata di martedì Sky Sports aveva dato notizia dell’accordo raggiunto con l’ex allenatore del Bayern Monaco. Tuchel, 51 anni di Krumbach, città della Baviera in Gemania, sarà il terzo Commissario Tecnico straniero dopo Sven Goran Eriksson e Fabio Capello e il suo incarico partirà dal 1° gennaio 2025. Fino a quel momento sarà ancora Carsley a guidare la nazionale inglese nelle sfide di Nations League contro Grecia e Irlanda. Poi tornerà a essere il responsabile dell’Under 21, che dovrà difendere il titolo europeo il prossimo anno. Nel comunicato che annuncia l’ufficialità ci sono anche le prime parole di Tuchel da nuovo Commissario Tecnico inglese: “Sono molto orgoglioso di aver avuto l’onore di guidare la squadra inglese. Avere la possibilità di rappresentare l’Inghilterra è un enorme privilegio e sarà una grande un’opportunità lavorare con questo gruppo di giocatori di talento. Per me è molto emozionante”. Alle 14.30 italiane la conferenza stampa di presentazione di Tuchel.