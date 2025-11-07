È uscito “Lux” innovativo quarto album di Rosalía

Milano, 7 nov. (askanews) – È uscito oggi “Lux” (Columbia Records), l’atteso e innovativo quarto album in studio dell’artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, Rosalía, che mercoledì ha presentato ai suoi fan il nuovo progetto al MNAC della sua città natale, Barcellona.

L’album “Lux”, registrato con la London Symphonic Orchestra diretta da Daníel Bjarnason, include i contributi di voci femminili come Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, e l’Escolania de Montserrat iCor Cambra Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor. Le versioni CD e vinile di “LUX” contengono 3 tracce in esclusiva: un invito ad ascoltare l’album nella sua forma più immersiva.

“Lux” è stato accolto dal plauso della critica in tutto il mondo: Rolling Stone l’ha definito come “la sua proposta ad ora più sorprendente, ricca di storia e decenni di formazione che le hanno permesso di unire suoni classici, riferimenti all’opera e 13 lingue diverse in un unico, splendido e coinvolgente pacchetto, che sembra una vera e propria opera d’arte senza tempo”; Associated Press ha definito “Lux” un “miracolo fonetico” e “se c’è una sola grazia salvifica dell’avanguardia nel panorama della musica pop, è questa”; per NPR, “In ‘Lux’, Rosalía trascina il mondo intero nella sua sinfonia”, e “in Lux, il mortale e il divino sono in dialogo, e con Rosalía come nostra guida, possiamo toccare entrambi”.

Primo estratto dall’album, il singolo “Berghain”, che apre con un grandioso fulcro orchestrale il secondo movimento di “LUX”, un viaggio operistico attraverso emozioni e lingue diverse, insieme a Björk e Yves Tumor. Cantato in tedesco, spagnolo e inglese, si muove tra una delicata introspezione e una travolgente potenza cinematografica, bilanciando intimità e grandiosità in un mondo che appare al tempo stesso profondamente personale e sconfinato.

Il video è stato prodotto da Canada e diretto da Nicolás Méndez, collaboratore di lunga data di ROSALÍA, noto per aver diretto Malamente, TKN e Pienso En Tu Mirá. Girato a Varsavia, in Polonia, il brano segue una donna che affronta il lutto mentre lotta per ricomporre il suo cuore spezzato. Alla fine, trova conforto e guarigione attraverso la sua spiritualità.