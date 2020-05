EAcondominio, riunioni gestite da remoto: l’App per assemblee e preventivi

EdiliziAcrobatica, azienda italiana del settore edilizia, lancia la prima App in Italia destinata agli amministratori di condominio grazie alla quale, nonostante le restrizioni necessarie al contenimento dei contagi da COVID-19, sara’ possibile tenere le periodiche assemblee. Si chiama EAcondominio ed e’ scaricabile da iOS e Android. Facile e comprensibile, EAcondominio, mette in connessione diretta l’amministratore con i suoi clienti, consentendogli di offrire loro un servizio digitale evoluto. ‘L’idea di una app per le riunioni condominiali- spiega Vincenzo Polimeni, Head of Sales di EdiliziAcrobatica S.p.A. – ci e’ venuta parlando con i tanti amministratori nostri clienti che lamentavano la difficolta’ di tenersi in contatto con i condomini. ‘Oltre al vantaggio di rendere possibili le assemblee – continua Polimeni – nella app potranno venire caricati e archiviati documenti e preventivi, in modo da renderli accessibili in ogni momento a tutti i fruitori’.