Eagle Etsp, monopattini elettrici a noleggio nei porti turistici italiani: al via il servizio made in Naples

Monopattini elettrici per i porti turistici. A offrirli a noleggio è una startup napoletana, la Eagle Etsp, fondata da Michele Palmieri (che è anche Ceo dell’azienda) appena un anno fa, segnalata anche dal Sole 24 Ore tra “le imprese giovani ad alto contenuto tecnologico con forti potenzialità di crescita”. “Vogliamo essere utili nel diffondere la micromobilità elettrica (lo scooter sharing aziendale) negli scali turistici in Italia – ha spiegato Palmieri al quotidiano di Confindustria – per agevolare gli spostamenti di diportisti e dipendenti”.

Eagle Etsp, si legge in una nota diffusa dall’azienda, “sta avviando il servizio in tutta Italia con una soluzione “chiavi in mano” basata su un contratto di locazione di durata minima annuale che prevede la fornitura di una piattaforma software personalizzata aziendale e una flotta di almeno 30 monopattini accessoriati con porta borsa dei migliori produttori”.

Fa tutto l’app

La piattaforma, spiega Palmieri “comprende un’app che permette all’utente di interagire con il mezzo 24 ore su 24. Pertanto, il diportista che arriva in porto anche nelle ore notturne potrà usare i monopattini con l’app di Eagle Etsp. Il sistema prevede anche un quadro di controllo mediante il quale il gestore del porto potrà abilitare e disabilitare gli utenti, conoscere lo stato delle corse, la posizione dei mezzi sulla mappa, lo storico delle corse”.

Il costo

Nel pacchetto è compresa anche l’assicurazione Rc dei mezzi, la manutenzione e l’assistenza ad ogni livello. “In pratica – afferma il giovane manager -, chi sottoscrive un contratto di locazione deve solo pensare alle modalità di impiego, al resto ci pensa Eagle Etsp.

Il tutto viene offerto al canone di locazione di 79 euro al mese per ogni monopattino con una promo a 69 euro per chi aderisce entro il 31 marzo.