Eambiente: così Cortina2021 è diventata il primo mondiale green

Roma, 16 feb. – (Adnkronos) – I mondiali di sci di Cortina nel pieno rispetto della sostenibilità: un obiettivo possibile anche grazie alla partnership tra Fondazione Cortina 2021 e Eambiente, società veneziana nata per affiancare le imprese e gli enti per trovare le soluzioni e i percorsi per ridurre e gestire gli impatti ambientali. L’accordo prevede una consulenza specializzata per il rispetto della normativa internazionale per gli eventi eco-compatibili. Eambiente, inoltre, fornirà un supporto di conoscenze relative a tutto il processo di sostenibilità dell’evento. Alla società, infatti, spetta non solo l’ottenimento della certificazione Iso 20121, ma anche il controllo nei cantieri sia di committenza di Fondazione Cortina che di altri committenti.