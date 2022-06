EasyJet, decollati da Napoli i primi voli per Lampedusa e Skiathos

Per la prima volta questa settimana un aereo di easyJet è atterrato nell’isola di Skiathos, in Grecia, e di Lampedusa. I voli inaugurali sono decollati rispettivamente lunedì 27 e mercoledì 29 giugno dall’Aeroporto Internazionale di Napoli, mentre nei prossimi giorni prenderanno il via anche i primi collegamenti da Milano Malpensa.

Le due rotte inedite entrano così ufficialmente a far parte del network italiano di easyJet che quest’estate arriverà a contare circa 220 rotte da e per l’Italia che la compagnia opera da e verso 19 aeroporti italiani.

I collegamenti per l’isola greca prevedono rispettivamente tre frequenze settimanali dalla base napoletana di easyJet (lunedì, mercoledì e venerdì) mentre sono due i voli settimanali che collegano Napoli con Lampedusa (mercoledì e sabato).

Quest’estate easyJet opererà 37 rotte da e per Napoli, delle quali ben 6 sono state inaugurate per questa stagione estiva, tra cui quelle verso le isole greche di Kos, Santorini e Cefalonia, con fino a tre frequenze settimanali, e il nuovo collegamento bisettimanale verso Parigi Charles De Gaulle.