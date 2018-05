EasyJet, da giugno riparte la Napoli-Alghero

Da giugno Alghero riprenderà a essere collegata con Venezia e Ginevra. EasyJet riprenderà infatti a volare dall’aeroporto “Riviera del corallo” in direzione del capoluogo lagunare da sabato 16 giugno. All’inizio collegamenti il mercoledì e il sabato, ma da fine luglio le frequenze settimanali saranno quattro, con l’aggiunta di giovedì e domenica. Il 27 giugno ripartirà anche Ginevra, che sarà collegata al Nord Ovest Sardegna il mercoledì e la domenica. Il programma operativo di EasyJet nello scalo di Alghero sarà completato il 24 luglio con la attivazione della nuova rotta per Napoli con frequenza trisettimanale, il martedì, il venerdì e la domenica. “La disponibilità di questo ventaglio di rotte è frutto della coerenza tra le azioni di crescita razionali e progressive di EasyJet e le politiche del nostro aeroporto – sottolinea Mario Peralda, direttore generale della società di gestione – Lavoriamo per aumentare costantemente le opportunità per chi abita nel nostro territorio – spiega – e a servire con sempre maggiore efficacia i flussi turistici incoming”.