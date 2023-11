Easyjet, nel 2023 a Napoli oltre 3 milioni di passeggeri (20 mln in Italia): +15% rispetto al 2022

Nell’anno finanziario terminato il 30 settembre, Easyjet ha trasportato in Italia un totale di 20 milioni di passeggeri, in crescita del 15% rispetto al 2022. I numeri sono stati presentati a Milano dal country manager per l’Italia Lorenzo Lagorio che ha sottolineato come nel 2023 il gruppo sia quasi tornato pienamente alla normalità, soprattutto nella seconda metà dell’anno. In particolare easyJet ha trasportato 7,2 milioni di passeggeri da e per Milano Malpensa, in crescita del 18% rispetto allo scorso anno, 3 milioni di passeggeri da e per Napoli Capodichino (+15%) e 1,5 milioni di passeggeri da e per Venezia Marco Polo, in crescita del 28% rispetto allo scorso anno. Nell’anno finanziario 2023 easyJet ha operato un totale di 226 rotte da e per i 21 aeroporti italiani in cui è presente. Le rotte totali operate da Milano Malpensa sono state 65, quelle da Napoli Capodichino 43 e quelle da Venezia Marzo Polo 24.