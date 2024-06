EasyJet punta su Napoli: in arrivo da quest’inverno sei nuove rotte per l’Europa

EasyJet – compagnia aerea leader in Europa – mette in vendita oggi 60 nuove rotte in tutto il suo network globale, il maggior numero di rotte annunciato in una sola volta. Tra queste, 10 toccano l’Italia, con novità che riguardano Milano, Napoli e Roma. Le nuove destinazioni saranno raggiungibili a partire da fine ottobre, consentendo a chi lo desidera di iniziare a pianificare i ponti autunnali, le vacanze invernali e le settimane bianche con largo anticipo, assicurandosi le tariffe più basse.

Napoli

Splendide notizie sono in arrivo per i passeggeri in partenza dall’Aeroporto Internazionale di Napoli che, con i primi mesi freddi, potranno volare con easyJet alla scoperta di sei nuove mete in Europa: a dare il via alla stagione sarà Praga, raggiungibile dal 28 ottobre ogni lunedì, venerdì e sabato. Si prosegue poi con la vivace e soleggiata Alicante, visitabile dal 29 ottobre ogni martedì e sabato, per passare a Salisburgo, con le sue inconfondibili combinazioni di cultura, musica, giardini, arte moderna e architettura barocca, accessibile a partire dal 7 dicembre con un volo settimanale ogni sabato.

E poi ancora – rispettivamente dal 9 e dal 12 dicembre – faranno il loro ingresso nel ventaglio di mete raggiungibili in una manciata di ore dal capoluogo campano anche Lussemburgo, Strasburgo e Tirana: tutte e tre operative con due frequenze settimanali, per regalare piacevoli fughe all’estero all’insegna di arte e cultura.

Milano Malpensa

Ma imperdibili novità attendono anche i passeggeri easyJet in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa – primo hub della compagnia in Europa Continentale – che, rispettivamente dal 27 ottobre, dal 4 dicembre e dal 7 dicembre, potranno partire alla volta di Oslo e Tromsø, in Norvegia, e di Pristina, in Kosovo. Si aggiungono così al ventaglio di mete easyJet tre città di grande fascino, adatte per qualsiasi tipologia di viaggio si stia cercando, sia che si inseguano viste mozzafiato e paesaggi indimenticabili, sia che si punti a scoprire il fascino di luoghi e culture lontane.

Le prime due rotte, che segnano anche l’inedito ingresso della Norvegia nel network di easyJet, saranno operative rispettivamente con quattro (lunedì, giovedì, venerdì e domenica) e con due (mercoledì e sabato) frequenze settimanali. La terza, in partenza in occasione dell’Immacolata, accompagnerà invece i milanesi in Kosovo con cadenza bisettimanale, il martedì e il sabato.

Roma Fiumicino

In occasione del Sei Nazioni, easyJet mette inoltre a disposizione alcuni voli per raggiungere Bordeaux da Roma Fiumicino, a partire dal 21 febbraio. Tutti i nuovi collegamenti sono in vendita da oggi sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS.