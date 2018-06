“Easytax Assistant”, è italiana la prima App che aiuta a gestire le tasse

Quante volte abbiamo desiderato un assistente che archivia per noi le spese valide ai fini fiscali, si ricorda le scadenze dei pagamenti e ci mette in grado di capire i vantaggi fiscali collegati ad ogni nostra spesa e magari risparmiare? Oggi questo assistente c’è ed è un’app. Si chiama Easytax assistant e fornisce un supporto fiscale su scadenze, conteggio di sgravi e detrazioni, calcolo busta paga, Tfr, monitoraggio delle spese, digitalizzazione e archiviazione di fatture e ricevute fiscali. Insomma, un vero e proprio consulente fiscale in tasca. Easytax assistant è un prodotto italiano: a crearla è stato Daniele Pace, giovane economista con un forte background informatico ma anche contribuente che paga le tasse, fondatore della start-up Ibc Srl, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche ad impatto sociale che vede tra gli investitori anche due primari family office italiani e un partner tecnologico. E che EasyTax Assistant sia nata in Italia forse non è un caso: in un contesto come il nostro in cui il livello di complessità fiscale è tra i più elevati all’interno dei Paesi Ocse, dove la spesa media annua per il commercialista è intorno ai mille euro e le ore destinate alla gestione fiscale sono circa 120, si realizza la prima app con cui superare il banco di prova della dichiarazione dei redditi. Un innovativo supporto 4.0 con cui, da una parte, semplificare la vita fiscale dei contribuenti, aiutandoli a capire cosa fare e come sfruttare al meglio le agevolazioni previste dal legislatore e, dall’altra, agevolare il lavoro degli intermediari nella gestione dei clienti contribuenti.

”EasyTax Assistant -spiega Daniele Pace, ceo e fondatore di Ibc- è un’app innovativa che ha l’obiettivo di assolvere tre importanti funzioni per il contribuente: capire, gestire, risparmiare. In primis, si vuole far comprendere al contribuente, in maniera semplice e intuitiva, quante e quali tasse paga, in modo da fargli conoscere le agevolazioni a cui avrebbe diritto per diminuire la propria pressione fiscale. In secondo luogo, consente di archiviare tutte le spese fiscali dei contribuenti grazie ad una innovativa piattaforma tecnologica di gestione documentale”. ”Ma questo non è tutto: EasyTax Assistant -continua il ceo di Ibc-permette, infatti, all’utente di conoscere in anticipo nel corso dell’anno il vantaggio fiscale associato a ogni sua spesa. Lo scopo finale, dunque, è quello di mettere il contribuente nelle condizioni di poter ottimizzare la propria gestione fiscale, risparmiando tempo, energie e denaro”. Per sviluppare il progetto, Daniele Pace ha da subito coinvolto Luca Rai, giovane commercialista e docente universitario. ”Lo strumento che abbiamo creato -commenta Luca Rai, cfo di Ibc- non vuole sostituire la figura del commercialista o del Caf, anzi, vuole supportarla. Il sistema vuole, infatti, eliminare gli obblighi onerosi e poco redditizi che un intermediario deve sostenere, come ad esempio verificare e conservare gli innumerevoli documenti fiscali cartacei che arrivano nelle mani dei contribuenti”.