Eataly, accordo per gestire il ristorante del Padiglione Italia a Expo 2025

Il commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, e l’amministratore delegato del Gruppo Eataly, Andrea Cipolloni, hanno sottoscritto l’accordo per la gestione del ristorante del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. A meno di 2 mesi dall’esposizione universale che porterà ad Osaka 30 milioni di visitatori da tutto il mondo, si è così concluso il percorso amministrativo cominciato un anno fa, quando Eataly risultò aggiudicataria di una procedura ad evidenza pubblica in base alla quale gestirà il ristorante del Padiglione Italia. Dal 13 aprile e fino al 13 ottobre 2025 il ristorante del Padiglione Italia: 18 Regioni italiane si alterneranno ogni settimana, portando a Expo 2025 Osaka un assaggio delle diverse tradizioni enogastronomiche del nostro Paese.