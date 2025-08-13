Eataly, aumento di capitale e riflettori accesi sul format Caffè

Eataly annuncia un aumento di capitale fino a 75 milioni di euro, che, secondo diverse fonti di settore, si realizza in due tranche: la prima metà entro il 30 novembre 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2026. L’operazione, approvata all’unanimità dall’assemblea degli azionisti, punta a rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo e a sostenere un ambizioso piano di sviluppo strategico, con un focus particolare sul nuovo format Eataly Caffè, sull’espansione della rete internazionale e sulla crescita in nuovi canali di vendita.

Tra i settori di crescita, spicca il travel retail, considerato strategico per intercettare nuove fasce di consumatori. Dopo la recente apertura a Schiphol, l’aeroporto di Amsterdam, entro fine anno è previsto l’esordio di un punto vendita a Linate, che si aggiunge ai cinque già operativi negli scali parigini di Orly e Charles De Gaulle e ai quattro presenti presso l’aeroporto JFK di New York. In Italia, l’espansione nel canale aeroportuale registra un’ulteriore tappa il 12 agosto 2025, con il debutto di un Eataly Caffè a Torino Caselle, concepito come spazio di prossimità con caffetteria, ristorazione e punto vendita.

L’iniziativa si colloca in un più ampio processo di rafforzamento internazionale. Attualmente, il gruppo conta circa 15 negozi in Nord America e una rete complessiva di 25 punti vendita in Europa, mentre Medio Oriente e Asia dispongono di ulteriori 15 location. A livello societario, Investindustrial detiene il cinquantadue per cento del capitale, la famiglia Farinetti mantiene una quota del ventidue per cento e la restante parte è suddivisa tra altri soci. Il private equity guidato da Andrea Bonomi entra in Eataly nel 2022 con un investimento complessivo di 340 milioni di euro, di cui 140 milioni destinati all’acquisto delle quote e 200 milioni a un precedente aumento di capitale.