Eav, alt a treni e autobus il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. De Gregorio: VIviamo una crisi senza precedenti

Stop al servizio ferroviario, metropolitano e su gomma di Eav (holding dei trasporti della Regione Campania) nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio, “in coerenza alle indicazioni del Governo nazionale e regionale, che pongono forti limitazioni alla mobilità, in zona rossa”. In questi giorni di festa, ricorda Eav, “è vietato spostarsi tra comuni ed in generale muoversi se non per motivi di necessità, di lavoro o di salute. Naturalmente, come sempre – fa sapere l’azienda – effettueremo un servizio dedicato su prenotazione a chi ha necessità di muoversi per i motivi di cui alle ordinanze”, in particolare al personale sanitario”. “Qualcuno dice che il vero motivo per cui sospendiamo il servizio ordinario è risparmiare – scrive su Facebook il presidente di Eav Umberto De Gregorio – come se risparmiare’, cioè gestire in modo oculato le risorse finanziarie pubbliche, fosse uno scandalo. Oggi più ch mai dobbiamo gestire con attenzione le scarse risorse pubbliche a disposizione”. “Viviamo una crisi senza precedenti di ricavi da traffico. Risparmiare, cioè gestire con attenzione, non sprecare, è un dovere etico e civico di un amministratore pubblico. Nell’interesse della collettività e dei lavoratori, vecchi e nuovi (ricordo che abbiamo appena fatto, coraggiosamente, 450 assunzioni) a cui vogliamo continuare a pagare regolarmente gli stipendi. Dobbiamo remare tutti dallo stesso lato”, conclude De Gregorio.