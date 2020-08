Eav, da lunedì riapre la stazione Circum “Cavalli di Bronzo” di San Giorgio a Cremano

Da lunedi’ 10 agosto riaprira’ al pubblico la stazione della Circumvesuviana ‘San Giorgio Cavalli di Bronzo’, chiusa dall’avvio della fase 2 dell’emergenza per mancanza di personale da parte dell’ Eav, destinato al controllo delle misure di contenimento del contagio. Di fronte alla carenza evidenziata dal presidente Eav Umberto De Gregorio, spiegata con la riduzione del personale in servizio e i problemi derivanti dalla riduzione al 50% dei passeggeri, il sindaco Giorgio Zinno si e’ attivato per trovare una soluzione che consentisse la riapertura della stazione e restituisse questo importante servizio di trasporto pubblico ai sangiorgesi. Saranno i vigilanti del servizio di guardiania dei beni del patrimonio comunale, a presidiare la stazione e a garantire l’attuazione delle misure di contenimento del contagio. ”Sebbene la sicurezza delle stazioni non sia in carico agli enti locali, mi sono assunto personalmente la responsabilita’ e l’impegno di questo esercizio consapevole di quanto questo presidio sia importante per i nostri cittadini e piu’ in generale per tutti i pendolari che ne usufruiscono” ha detto il sindaco ”Il presidente De Gregorio mi ha comunicato di aver attivato le procedure che consentiranno cosi’ dal prossimo lunedi’ di riaprire la stazione, gestendo senza difficolta’ i controlli sull’attuazione delle misure di contenimento del contagio da Covid 19. Questo consentira’ di restituire ai sangiorgesi la possibilita’ di usufruire di questa importante fermata, ma ci auguriamo che in futuro, insieme agli enti preposti, si convochi un tavolo sulla sicurezza nelle stazioni per mettere insieme i soggetti e le risorse capaci di tutelare i viaggiatori, non solo sotto l’aspetto sanitario ma anche sotto il profilo della sicurezza personale contro eventuali atti di criminalita”’.