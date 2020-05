Eav, da lunedì sospese 2 linee automobilistiche

Riapertura della stazione Gerolomini sulla linea della Cumana e sospensione del servizio automobilistico tra Ottaviano e Napoli e tra Villa Regina e il capoluogo campano. Sono le novita’ piu’ importanti che riguarderanno il servizio di trasporto reso dall’Ente autonomo Volturno a partire da lunedi’ 25 maggio. In un comunicato diffuso dall’azienda si legge infatti che ”considerato l’incremento della domanda per la fermata di Gerolomini-Linea Cumana, si dispone la riapertura della stessa al servizio viaggiatori a decorrere da lunedi’ 25 maggio”. Dalla stessa data, ”considerata la scarsa affluenza di viaggiatori sulle corse automobilistiche a supporto delle linee ferroviarie sulle direttrici Ottaviano-Sant’Anastasia-Napoli e Villa Regina-Torre Annunziata stazione-Napoli, le stesse sono sospese”. Sempre dal 25 maggio, inoltre, per le linee automobilistiche Eav che hanno come riferimento i depositi di Agnano, Galileo Ferraris, Comiziano, Torre Annunziata, Sorrento e Procida ”sono ripristinati i servizi cosi’ come normalmente previsti dal programma di esercizio ordinario primaverile. Infine i servizi sull’isola di Ischia verranno svolti secondo quanto previsto dal programma invernale non scolastico”. Tutte le modifiche ed i nuovi orari saranno pubblicati sul sito eavsrl.it.