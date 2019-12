Eav, dopo le critiche di Legambiente alla Circum de Gregorio invia una nota di richiamo ai dirigenti

Con una nota ai dirigenti dell’Eav, il presidente della holding regionale del trasporto pubblico campano Umberto De Gregorio chiede un “cambio di marcia” dopo le criticità evidenziate da Legambiente nel rapporto Pendolaria 2019. Per l’associazione ambientalista, infatti, la linea ex Circumvesuviana è la peggiore d’Italia per i pendolari. De Gregorio nella lettera ammette la “sonora bocciatura” di Legambiente, sostiene che “il servizio anziché migliorare peggiora”, annunciando ai dirigenti che “se necessario faremo una completa rivoluzione organizzativa”. “Il servizio – scrive De Gregorio – così non funziona. Alcune cose potevano essere evitate e la responsabilità è di chi non le ha evitate”.