Eav, De Gregorio sulla Napoli-Benevento: Finiti lavori di nostra competenza

Non si placano le polemiche legate ai lavori sulla linea Napoli-Benevento gestita dall’Ente Autonomo Volturno. Dopo le affermazioni seguite ad un’interrogazione presentata in consiglio regionale, è il presidente di Eav a fare una precisazione: “In merito alla chiusura della linea per Benevento – spiega Umberto De Gregorio – dobbiamo constatare che i sindacati locali o non hanno letto o non hanno capito la nota di risposta preparata dal direttore centrale e rup dell’intervento, ingegnere Sposito, alla interrogazione regionale”. Il presidente dell’azienda di trasporti sottolinea in una nota che “la riapertura di una tratta interconnessa con Rfi dipende anche da Rfi. E dipende quindi anche da chi deve completare i lavori di raccordo (Hitachi)”. Per De Gregorio “la riapertura di una linea interconnessa Eav /Rfi dipende quindi da Eav (il rup ingegnere Sposito dichiara che i lavori sono terminati sul tratto Eav), Rfi, Hitachi e Ansfisa”. “Siamo da sempre disponibili ad un confronto congiunto con tutti gli attori indicati se convocati dalla Regione Campania, a Napoli o a Benevento o dovunque” aggiunge De Gregorio.