Eav, Diamantini nuovo amministratore unico: piano da 600 mln per rilanciare trasporti e servizi

È stato presentato questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, il nuovo assetto di governance di EAV – Ente Autonomo Volturno. Il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il vicepresidente con delega ai Trasporti e alla Mobilità Mario Casillo hanno illustrato gli obiettivi strategici della società e ufficializzato la nomina del nuovo amministratore unico, l’ingegnere Pietro Diamantini, scelto ieri nel corso dell’assemblea dei soci.

La nomina arriva dopo l’approvazione del bilancio da parte del precedente consiglio di amministrazione e la modifica dello statuto societario, passaggi che hanno consentito il ritorno alla figura dell’amministratore unico alla guida dell’azienda regionale dei trasporti.

Fico: In campo profili di alto livello, contano merito e competenza

“La scelta dell’ingegner Pietro Diamantini risponde a una precisa linea guida di questa amministrazione: vogliamo che la gestione delle nostre partecipate sia affidata a profili di altissimo spessore, a veri e propri top player del settore”, ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

“Diamantini porta con sé una storia professionale e una carriera di rilievo nel mondo ferroviario. Oggi riaffermiamo un principio chiaro: in questa Regione non servono tessere di partito per ricoprire ruoli di responsabilità, contano esclusivamente il merito, l’autonomia politica e la competenza”.

Secondo Fico, la priorità è garantire servizi adeguati a cittadini e visitatori: “Dobbiamo assicurare a studenti, lavoratori e turisti collegamenti sicuri, puntuali e dignitosi”.

Casillo: Perso il 40% dei passeggeri

Il vicepresidente della Regione e assessore ai Trasporti Mario Casillo ha indicato come obiettivo principale il recupero dell’utenza persa negli ultimi anni.

“Negli ultimi anni EAV ha registrato una perdita del 40% dei passeggeri: il nostro obiettivo prioritario è recuperare questa utenza e incrementarla”, ha spiegato Casillo.

“Nei primi sei mesi di governo abbiamo lavorato intensamente sulla programmazione e sullo sblocco delle risorse. Abbiamo stanziato 26 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e 600 milioni di euro destinati specificamente a EAV”.

Sul fronte del materiale rotabile, il piano regionale prevede un significativo incremento della flotta: “Ai 56 treni già previsti si aggiungono ora i finanziamenti necessari per l’acquisto di ulteriori 50 convogli, portando il piano a oltre 100 nuovi treni”.

Parallelamente partirà un programma di riqualificazione delle stazioni ferroviarie, con interventi dedicati all’accessibilità, al restyling strutturale e al potenziamento dei servizi di accoglienza.

Diamantini: “Priorità stabilizzare il servizio e valorizzare il personale”

Il nuovo amministratore unico di EAV Pietro Diamantini ha indicato nella regolarità del servizio la prima sfida della sua gestione.

“Il nostro lavoro sul campo inizia immediatamente. La priorità assoluta è stabilizzare il servizio e portarlo a standard di assoluta regolarità; una volta raggiunto il consolidamento, potremo sviluppare e implementare ulteriori servizi per l’utenza”.

Diamantini ha sottolineato anche il ruolo del personale interno all’azienda: “Un buon manager deve saper operare ottimizzando le risorse a disposizione, a partire dal capitale umano dell’azienda, che intendo tutelare e valorizzare”.

“Lavoreremo sodo e mi auguro di poter condividere presto con i cittadini i primi risultati tangibili”, ha concluso il nuovo amministratore unico di EAV.