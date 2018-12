Eav, domani l’inaugurazione della nuova stazione Scampia

“Domani inauguriamo la nuova stazione dell’Eav a Scampia”. Lo annuncia il governatore campano, Vincenzo De Luca, intervistato da LiraTv. L’appuntamento e’ in programma per domani alle 11, 45 nel piazzale antistante la stazione. “Abbiamo fatto anche un’opera di riqualificazione urbana rifacendo la piazza antistante la stazione – aggiunge il presidente della giunta – dove c’e’ anche una bellissima rotatoria. Godiamoci questa nuova stazione insieme a i nuovi treni Jazz, che saranno 24 in servizio entro la prossima estate, e ai nuovi pullman in arrivo nei prossimi anni”. De Luca afferma che entro la fine del suo mandato, nel 2020, la Regione Campania “avra’ rinnovato tutto il parco treni e bus di sua competenza. Prima – sottolinea – c’erano debiti con le ferrovie e non era stato acquistato neanche un mezzo nuovo. Inoltre, destiniamo investimenti importanti per centinaia di milioni di euro alla città di Napoli sia per le stazioni nuove che per le Universiadi”.