Eav e le regole anti Covid, ecco il nuovo sistema di trasporto per Napoli e provincia

Il Dpcm del 3 novembre 2020 ha disposto aggiornamenti delle misure di lotta al contagio per il Trasporto Pubblico locale ed adeguamenti dei posti offerti al pubblico, con coefficienti di riempimento dei mezzi non superiore al 50%. L’Eav -l’holding dei trasporti della Regione Campania – ha reso noto seguito, tutti i provvedimenti operativi, sia del Trasporto Ferroviario che di quello Automobilistico, messi in campo, si spiega in una nota, a tutela della salute dei lavoratori e dei viaggiatori. I viaggiatori sono ammessi a bordo e nelle stazioni solo se indossano la mascherina. Laddove il personale aziendale dovesse rilevare la mancanza della mascherina da parte di uno o più viaggiatori, dopo l’invito ad indossarla e alla mancata risposta, deve chiedere l’intervento delle forze dell’ordine attraverso i canali aziendali (Centrale Operativa Ferroviaria/Centrale Operativa Automobilistica/CNS). Trasporto Ferroviario Su tutti gli elettrotreni, a partire dal giorno 5 novembre, i posti a sedere verranno limitati al 50%; i posti non occupabili saranno identificati mediante appositi “markers” che saranno apposti secondo modalità operative già precedentemente utilizzate. Il totale dei posti a sedere occupabili e dei posti in piedi ammessi non deve superare il 50% della capacità nominale. Verrà indicato ai viaggiatori, nel rispetto della distanza interpersonale, di utilizzare i corridoi ed i vestiboli distribuendosi lungo gli stessi. Il personale impegnato nelle stazioni e il personale di controlleria impiegato provvederà a fornire ai viaggiatori le alternative di viaggio predisposte su gomma (Pomigliano-Napoli, Ercolano-Napoli, Ottaviano-Napoli, Licola-Quarto-Pianura, Pianura-Soccavo-Mostra), al fine di alleggerire, ulteriormente, gli eventuali picchi di carico. Trasporto Automobilistico Sempre a partire dal 5 novembre, attraverso i soliti canali interni, si provvederanno a rimodulare, per ciascuna tipologia/dimensione di autobus, il numero dei viaggiatori massimo ammessi, tra seduti ed in piedi. Tale numero sarà riportato su “Avvisi al Pubblico” predisposti su tutti gli autobus. I posti a sedere non occupabili saranno identificati mediante “markers”. Per entrambe le modalità di trasporto restano valide tutte le altre diposizioni emanate in materia di separazione fisica tra personale e viaggiatori, sospensione della vendita e controllo titoli a bordo, etc. Servizi aggiuntivi su gomma a supporto del ferro Al fine di rinforzare le fasce orarie più critiche a servizio dei pendolari sono predisposti servizi automobilistici aggiuntivi, dal lunedì al venerdì, mediante affidamento a terzi (NCC), sulle direttrici ferroviarie caratterizzate da una maggiore affluenza pendolaristica, concentrata soprattutto nelle ore mattutine – dalle ore 6,30 alle ore 9,30 così organizzati: Linee Vesuviane Ottaviano – NapoliPorta Nolana (nuova) Ercolano – Napoli Porta Nolana (in corso dal 21/10 u.s.) Pomigliano d’Arco – NapoliPorta Nolana (in corso dal 20/10 u.s.) Linee Flegree Licola – Quarto – Pianura (nuova) Pianura – Soccavo – Mostra – Agnano (in corso dal 19/10 u.s.) Servizi aggiuntivi per la gomma Sono in corso, dal lunedì al sabato, i seguenti servizi aggiuntivi per la gomma: – servizi a Bacoli e Castellammare svolti da NCC – servizi a Ischia e Sorrento (mantenimento, in alcune fasce orarie, del servizio autunnale invece di quello invernale), svolti da EAV Servizio di presenziamento stazioni Con riferimento ai servizi di cui al punto 4, verranno presenziate, negli stessi giorni, le stazioni di: Ottaviano; Ercolano; Pomigliano d’Arco; Licola e Pianura anche con personale di controlleria che avrà il compito di indirizzare i flussi di utenza, fornendo ai viaggiatori le alternative di viaggio predisposte su gomma (Pomigliano-Napoli, Ercolano-Napoli, Ottaviano-Napoli, Licola-Quarto-Pianura, Pianura-Soccavo-Mostra), al fine di alleggerire, ulteriormente, gli eventuali picchi di caricoVerra’ effettuato un monitoraggio dei servizi resi, sulla base del quale potranno essere affinate le azioni messe in campo e, ove necessario, integrarle con ulteriori azioni.