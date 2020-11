Eav, emergenza Covid: da lunedì ulteriore taglio delle corse

Emergenza Covid-19, l’Ente autonomo Volturno ferma i treni dalla tarda mattina al primo pomeriggio e in serata. Da lunedì si annunciano nuovi disagi per i pendolari che si servono dei treni dell’Ente autonomo Volturno per i loro spostamenti: come si legge dal sito dell’azienda dal 23 novembre è stata programmata ”una riduzione del servizio ferroviario e di quello automobilistico”. Nello specifico, per le linee della Circumvesuviana da lunedì il servizio sarà sostanzialmente garantito (con piccole variazioni a seconda delle tratte) dal mattino e fino alle 11 e dalle 15 alle 20. Stesso discorso per le linee della Circumflegrea Montesanto-Licola, della Cumana Montesanto-Torregaveta e per il Metro Arcobaleno Napoli Nord Piscinola-Aversa. Va un po’ meglio lungo le tratte suburbane Napoli-Cancello-Benevento e Napoli-Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese, dove il servizio sarà assicurato nel primo caso dalle 4.59 alle 10.10 e dalla 12.27 alle 21.06 e nel secondo dalle 5.21 alle 10.43 e dalle 13.45 alle 22.14. L’effetto della riduzione sulle corse per il servizio su gomma, che partirà da domani, domenica 22 novembre, è consultabile sul sito internet dell’Eav. ”Le recenti disposizioni emanate attraverso il Dpcm del 3 novembre – le motivazioni addotte dall’azienda – con la successiva decisione del Ministero della Salute che colloca la Campania nella cosiddetta ‘zona rossa’, e le conseguenti ordinanze del presidente della Regione Campania, la sospensione delle attività didattiche ed universitarie in presenza, il ricorso sempre più massivo allo smart-working e la chiusura di alcune attività commerciali e produttive, hanno determinato una notevolissima flessione della presenza di viaggiatori a bordo dei mezzi aziendali. In considerazione della drastica riduzione della domanda, Eav opererà, a decorrere dal 23 novembre, una riduzione del servizio ferroviario e di quello automobilistico”.

La rimodulazione del programma di esercizio si aggiunge ai disagi che i pendolari stanno sostenendo da giorni, a causa della diatriba in atto tra azienda e lavoratori sui turni di straordinario, che ha portato nella giornata odierna a programmare per le linee della Circum la cancellazione di 35 corse, oltre alla soppressione di tre tratte (Napoli-San Giorgio via Centro Direzionale, Torre Annunziata-Poggiomarino e Poggiomarino-Sarno). Problematiche alle quali Eav ha provato a trovare una soluzione istituendo un servizio aggiuntivo di autobus per la giornata odierna fino alle 20, con partenze ogni 60 minuti per collegare Napoli Porta Nolano a Sorrento, Baiano, Poggiomarino e San Valentino Torio (via Sarno) e per le linee flegree il capolinea Mostra a Licola. ”Il servizio – si legge in una nota – sarà effettuato con autobus noleggiati da terzi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio Covid-19”.