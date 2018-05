Eav, in estate le linee Cuma Express e Sorrento Night

“Nei prossimi due mesi partiranno due importanti iniziative di Eav per l’Estate: il Cuma Express che dal 1° luglio viaggerà in area flegrea e si fermerà nell’ex stazione abbandonata Eav, oggi riqualificata, attraversando una foresta, e dal 23 giugno il Sorrento Night, in collaborazione con i sindaci della Costiera, con corse prolungate per la costiera fino a mezzanotte da Sorrento nei weekend”. Lo rivela Umberto De Gregorio, presidente Eav, a margine del forum “La tua Campania. I fatti, il progetto”, il focus organizzato dalla Regione Campania sul mondo dei trasporti, con la partecipazione del presidente Vincenzo De Luca. “Il Cuma Express – conclude – segue il modello Campania Express, ogni domenica in via sperimentale a partire dal Primo Luglio. Il Sorrento Night, a partire dal 23 Giugno nei fine settimana, corse suppletive con ultimo rientro partenza da Sorrento alle 23,39”.